Zugunglück bei Garmisch: Neue Theorie zur Unfallursache - Schwere Vorwürfe gegen DB

Klare Worte zu technischen Fakten, die nachvollziehbar sind. Was wäre, wenn ein Familienmitglied des Bahnvorstands ums Leben gekommen wäre? Aber es waren auch diesmal nur einfache Bürger betroffen. Insofern wird es keine harten Konsequenzen für die Führungsriege geben, so wie es auch um den Fall in Schäftlarn inzwischen ruhig geworden ist. Die Verkehrsministerin wurde damals ersetzt, ... aber: wie tickt der Neue? Legt er möglichst bald den Finger in die Wunde?