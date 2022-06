Zugunglück bei Garmisch verschärft Verkehrschaos zum Ferienstart massiv

Von: Christian Deutschländer

Auf dem Weg Richtung Süden ist zu Ferienbeginn Geduld gefragt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sperre auf A 95, Blockabfertigung auf A 93, Staus auf der A 8: Pfingsturlauber brauchen Geduld. Das Zugunglück bei Garmisch führt zu Verkehrschaos.

München/Salzburg – Das Zugunglück bei Garmisch verschärft die Verkehrslage zum Start in die Pfingstferien massiv – auch für die Autofahrer. Auf allen Strecken in Richtung Österreich ist nun mit schweren Behinderungen zu rechnen. Wer in den Süden will, muss Staus und Umleitungen einplanen.

Verkehrschaos nach Zugunglück bei Garmisch: Mehrere Sperren und Staus befürchet

Direkt betroffen ist die Bundesstraße B 2, also der Weg über die Autobahn A 95 in den Süden. Wegen der Rettungsarbeiten wurde die Strecke – B 2 und auch die B 23 nach Grainau – gestern komplett gesperrt, der A-95-Verkehr ab Sindelsdorf über Kochel abgeleitet. Ein Polizeisprecher sagte, man wisse noch nicht, wann die Strecke wieder freigegeben werde – auch am Samstag sind noch Sperrungen in beide Richtungen möglich. Man könne den Verkehr nicht laufen lassen, wenn Rettungskräfte auf der Straße seien.



„Wir raten allen, die auf Reisen gehen, diese Strecke weiträumig zu umfahren und sich vorher gut zu erkundigen“, sagte eine ADAC-Sprecherin unserer Zeitung. Wer zwingend über Garmisch fahren müsse, solle seinen Start in die Ferien lieber etwas verschieben, als sehenden Auges in den Stau zu fahren.

Das Problem an diesem Wochenende ist: Auf den anderen großen Strecken in den Süden wird der Verkehr auch stocken. Auf der A 93 Richtung Inntal sorgt die Tiroler Lkw-Blockabfertigung für große Rückstaus, zum Teil für alle Autos. Am Freitag gab es Stau bis auf die A 8 in Richtung Salzburg. Und auch auf der Salzburger Strecke, die weiter Richtung Adriaküste und Kroatien führt, wird es Behinderungen geben. Die österreichischen Behörden rechnen mit kilometerlangen Staus und lassen deshalb seit Freitag alle Abfahrten an der Tauernautobahn sperren, um Schleichverkehr über die Dörfer auszubremsen.



Schon ohne die Garmischer Katastrophe hatte der ADAC mit einem der schlimmsten Stau-Wochenenden seit Corona gerechnet. Es kommt viel zusammen: die neu aufgeflammte Reiselust, der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, Dutzende Baustellen und die Blockabfertigung am gestrigen Freitag und am Samstag, wegen der nur 250 Lkw pro Stunde in Höhe Kufstein passieren dürfen.



Bahnstrecken nach Zugunglück bei Garmisch überlastet

Für Bahn-Reisende ist die Lage ähnlich schwierig. Alle Linien sind wegen des Ferienbeginn und der neuen 9-Euro-Tickets stark ausgelastet. Die schmale Garmischer Strecke soll zwar mit Pendelbussen notdürftig überbrückt werden, die Schienen bleiben aber angesichts des hohen Schadens wohl noch etliche Tage gesperrt.



Züge aus Richtung München wendeten am Freitag vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. cd