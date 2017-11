Zukunftsmesse - längst eine Erfolgsgeschichte

Garmisch-Partenkirchen – Eine lebendige Vielfalt an beruflicher Inspiration hat sich am Donnerstag rund 1200 Schülern der Abschluss-Jahrgangsstufen verschiedener Schulen des Landkreises geboten. Auf beiden Ebenen des Kongresshauses sowie erstmals auch im Olympiasaal informierten 77 Aussteller über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder. Das sind 12 Aussteller mehr als im vergangenen Jahr. „Die Zukunftsmesse ist eine Erfolgsgeschichte geworden“, sagte Landrat Anton Speer (Freie Wähler), nachdem er jeden Aussteller persönlich begrüßt hatte. „Ich kenne viele Leute, die ihren Ausbildungsplatz hier gefunden haben.“ Federführend verantwortlich für diesen Erfolg ist Projektleiterin Sabine Henche-Wittmann, wie der Geschäftsführer der Zugspitz Region GmbH, Sebastian Kramer, anerkannte: „Der Ausbildungsmarkt ist heuer flächendeckend mit 190 Ausbildungsberufen vertreten.“ Auch für Abiturienten ist die Messe zunehmend attraktiv geworden, durch Angebote richtungsweisender Workshops wie des FOM Hochschulzentrums in München oder durch duale Ausbildungsgänge. „Viele Anbieter im Landkreis bieten ein duales Studium an. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, und Abiturienten können ihren zukünftigen Weg schneller finden“, ist Kramer überzeugt.

+ Virtueller Rundgang durch das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Magdalena Zimolong, Praktikantin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, hilft den Besuchern beim Anlegen der Brille. © Sehr

In praxisnahen, witzigen oder interaktiven Aktionen konnten die Jugendlichen in die Ausbildungsberufe schnuppern. Am Stand des Klinikums Garmisch-Partenkirchen wurden Kopfverbände angelegt oder das Wickeln von Babys geübt. Eine Virtual-Reality-Brille brachte einen direkt in den Kreißsaal oder in den OP. Ein Stockwerk höher konnte bei der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau Schnelligkeit beim Wettbewerb zum Anziehen der Vollisolierung gezeigt werden. „Das Pflegepraktikum ist zum Beispiel auch Voraussetzung für das Medizinstudium“, zeigte Melanie Montag, Auszubildende für Gesundheits- und Krankenpflege, auf.