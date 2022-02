Skicrosser Niklas Bachsleitner bei Olympia - Familie fiebert mit: „Zum Verrücktwerden schön“

Sein ganzer Stolz: Opa Manfred Bachsleitner lauscht Enkel Niklas im Interview. Im Achtelfinale ist der Skicrosser ausgeschieden, enttäuscht wäre sein größter Fan nie. © sehr

Im Achtelfinale scheidet Skicrosser Niklas Bachsleitner bei Olmypia aus. Seine Eltern und sein Opa sind dennoch mächtig stolz. Zu Hause in Burgrain und Grainau fieberten sie mit.

Burgrain – Normalerweise schlagen sich die Jungen die Nächte um die Ohren, doch wenn der Sohn beziehungsweise Enkel bei den Olympischen Spielen in Peking unterwegs ist, verzichten auch Großväter und Eltern auf ihren Schlaf. Um kurz nach vier Uhr morgens hat bei Familie Bachsleitner in Grainau am Freitag der Wecker geklingelt. Wenig später beginnt für Sohn Niklas der olympischen Skicross-Wettbewerb.

Am Anfang geht es um nicht viel. Im Seeding Run entscheidet sich, in welchem Heat – in welchem Rennen in welcher Gruppe – und aus welchem Gate Bachsleitner später ins Achtelfinale startet. Länger zu schlafen ist für die Eltern Birgit und Jürgen dennoch keine Option. Jeden Lauf haben sie angeschaut. „Und wie immer waren wir sehr angespannt, ob alles glatt geht“, sagt Jürgen Bachsleitner. Wie auf heißen Kohlen sitzt er, wenn sein Sohn den Kurs hinunterrast. Vor allem wegen seiner drei schweren Verletzungen in den vergangenen drei Saisonen. Besonders nervös wird der Papa, wenn der 25-Jährige stürzt oder ihn die Kamera ausblendet. Auch bei Olympia gibt es so einen Schreckmoment, der Athlet stürzt im Seeding Run. Nichts passiert, Bachsleitner ärgert sich nur über den Patzer.

Opa Manfred Bachsleitner: Morgengymnastik in der Rennpause

Die Pause bis zum Achtelfinale nutzt Opa Manfred, der das Rennen allein zuhause in Burgrain verfolgt, für seine tägliche Morgengymnastik. „Irgendwie war ich heute gar nicht aufgeregt und nervös, hatte aber auch kein gutes Gefühl.“ Dabei hatte der 81-Jährige, wohl der größte Fan seines Enkels, im Vorfeld der Spiele eine so schöne Vorahnung im Schlaf. „Ich hab’ geträumt, er macht Bronze.“ Als er das seinem Enkel erzählte, hat der ihn nur groß angeschaut und gelacht.

Um 7 Uhr beginnen die Achtelfinal-Rennen, Manfred Bachsleitner sitzt vor dem Fernseher – dann doch recht aufgeregt. Allein seinen Enkel bei Olympia am Start zu sehen, macht ihn glücklich. „Das ist zum Verrücktwerden schön, dass er das geschafft hat.“ Damit lebt Niklas Bachsleitner den Traum des Großvaters von einer großen Sportlerkarriere weiter. „Darauf bin ich sehr stolz.“ Der 81-Jährige war Berufssportler beim Bundesgrenzschutz, hat sich in Biathlon und Kampfsport versucht, weiter als bis zur deutschen Polizeimeisterschaft reichte es aber nicht.

Skicrosser Bachsleitner scheidet im Achtelfinale aus - Eltern und Opa stolz

Das Achtelfinale ist vorbei, Bachsleitner ausgeschieden. Einen kurzen Moment ist sein Großvater enttäuscht – für den 25-Jährigen, nicht für sich. „Mein Enkel hat mich noch nie enttäuscht, auch heute nicht. Ich bin so stolz, dass er in Peking dabei ist, das ist alles, was zählt.“ Außerdem sei er noch jung, ihm bleibt noch Zeit.

Auch in Grainau sieht der Vater das Positive. Sein Sohn werde sich zwar ärgern. Für Jürgen Bachsleitner aber zählt etwas anderes: Nach drei Jahren, in denen sein Sohn nicht eine Saison verletzungsfrei zu Ende fahren konnte, steht er nun bei Olympia. „Das ist das Positive, das er mitnehmen kann.“

Als der 25-Jährige wenig später im Sportschau-Interview souverän Rede und Antwort steht, glänzen die Augen von Opa Manfred wieder voller Stolz. Auch Vater Jürgen weiß einmal mehr, warum er den Weg seines Sohnes vom alpinen Rennsport und BMX-Fahren bis zum Skicross bis heute begleitet, ihm in der Kraftkammer zur Seite steht und Startgates für den Garten baut. „Er macht das für sein Leben gern.“ Und lebt damit nicht nur seinen Traum, sondern gibt auch seiner Familie viel zurück, selbst um 4 Uhr morgens.

