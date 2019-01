Zum zehnten Mal in Folge: Der nächste Geburten-Rekord im Klinikum 

Die Zahlen steigen stetig an: 2018 haben 1148 Babys das Licht der Welt erblickt. Alle im Klinikum Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen –Das zehnte Jahr in Folge kann das Klinikum Garmisch-Partenkirchen einen Geburten-Rekord verzeichnen. Was mitunter auch daran liegen dürfte, dass entsprechende Abteilungen in anderen Krankenhäusern geschlossen wurden. 2018 erblickten jedenfalls 1148 Babys in der Einrichtung an der Auenstraße das Licht der Welt.

„Die steigenden Geburtenzahlen zeigen uns, dass die Investitionen in den vergangenen Jahren den Nerv der Zeit getroffen haben“, erklärt Geschäftsführer Bernward Schröter. Seit der Eröffnung im Jahr 2013 finden stetig Ausweitungen und Modernisierungen im Mutter-Kind-Zentrum statt. „Neben den baulichen Erweiterungen, zum Beispiel der Ausbau der Familienzimmer im Jahr 2018, entwickeln wir auch das Betreuungskonzept weiter. So planen wir aktuell den Bau eines Stillzimmers.“

Das Mutter-Kind-Zentrum am Klinikum zeichnet sich laut Schröter durch sein breit aufgestelltes Versorgungs- und Serviceangebot aus. Als Perinatalzentrum Level 2 ist es auch für Risikoschwangerschaften geeignet. Außerdem wurde die Abteilung eng an die Neugeborenintensiv-Station angeschlossen.