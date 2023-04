Zwei Feuermelder eingeschlagen: 83-Jährige löst beinahe Großalarm aus

Von: Andreas Seiler

Teilen

Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte einen Großeinsatz verhindern (Symbolfoto). © Rene Ruprecht

Garmisch-Partenkirchen - Ein kurioser Vorfall hat sich am Montagmorgen (17. April) in einer Tiefgarage in Garmisch-Partenkirchen ereignet: Eine ältere Dame löste beinahe einen Großalarm aus, weil sie aus Versehen zwei Feuermelder einschlug.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizeiangaben am Montagmorgen in der Tiefgarage an der Badgasse. Die 83-jährige Dame wollte mit ihrem Opel gegen 9 Uhr aus der Garage ausfahren. Jedoch war die Schranke zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Auf Nachfrage bei anderen Passanten bekam sie die Auskunft, den „Telefon-Knopf“ zu betätigen, um sich die Schranke durch das Personal öffnen zu lassen. Die Seniorin stieg darauf aus ihrem Fahrzeug aus und schlug kurzerhand zwei Feuermelder ein, die sie offensichtlich irrtümlicherweise für diesen Schalter hielt. Ein Großeinsatz wurde aufgrund der zugerufenen Polizeistreife glücklicherweise nicht ausgelöst. Die Dame konnte die Garage unter Mithilfe der Beamten letztlich doch noch verlassen.