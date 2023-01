Campus-Projekt am Bahnhof: Markt bietet Kleingärtnern zwei Ersatz-Grundstücke an

Von: Tanja Brinkmann

Müssen weichen: Die Schrebergärten auf dem früheren Bahnareal passen nicht zum geplanten Campus-Areal. © Thomas Sehr

Um das ehrgeizige Campus-Projekt auf dem früheren Bahn-Areal zu realisieren, müssen die Kleingärtner weichen. Die Kündigung zum 30. November ist erfolgt. Allerdings nicht, ohne eine Ersatzlösung zu präsentieren. Zwei Grundstücke bietet der Markt an, um die Schrebergärten langfristig zu sichern.

Garmisch-Partenkirchen – Das Damoklesschwert schwebt seit fast einem Jahrzehnt über den Garmisch-Partenkirchner Kleingärten. Erst sollten sie einem Hotel-Neubau weichen, jetzt einem Forschungs-, Bildungs- und Pflegezentrum (wir berichteten). Das wird nun spruchreif, weshalb den Pächtern die Kündigung ins Haus geflattert ist. Damit steht fest: Zum 30. November, wenn die Beete und Bäume abgeerntet sind, müssen die 28 Parzellen zwischen den Gleisen der Bayerischen Zugspitzbahn und der Deutschen Bahn geräumt sein.

Schrebergärten müssen für LongLeif-Campus weichen

4500 Quadratmeter blockieren die Schrebergärten des Vereins Bahn-Landwirtschaft München. Das entspricht etwas mehr als einem Siebtel der Fläche, auf der der so genannte LongLeif-Campus entstehen soll. Im Bereich des rund 30 000 Quadratmeter großen Entwicklungsgeländes „Bahnhof West“ möchte die gemeinnützige LongLeif GaPa GmbH – das kommunale Unternehmen der Marktgemeinde verwaltet ein Stiftungsvermögen in Millionenhöhe – bekanntlich ein ehrgeiziges Vorhaben realisieren: ein Campus-Projekt für rund 150 Millionen Euro. Als Partner stehen die Technische Universität München (geplant: Healthcare-Robotik-Zentrum) und der Caritasverband München-Freising (Pflegezentrum) in den Startlöchern.

Wenig verwunderlich, dass der Markt diese Pläne befürwortet. Klar ist aber auch: „Wir lassen die Kleingärtner nicht im Regen stehen“, betont Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). „Gemeinsam mit LongLeif und in mehreren Gesprächsrunden und Vor-Ort-Terminen mit dem Vorstand des Kleingartenvereins haben wir sorgfältig geprüft, ob es Chancen gibt, die bestehenden Parzellen ganz oder zumindest teilweise zu erhalten.“ Das war allerdings nicht möglich.

Kleingärtner bitten um Bedenkzeit

Das Millionen-Projekt und die Schrebergärten „vertragen sich einfach nicht“, bedauert LongLeif-Geschäftsführer Viktor Wohlmannstetter. Letztendlich seien alle Beteiligten zu der Überzeugung gelangt, dass „eine Einbindung der Kleingartenanlage nicht vertretbare Risiken bergen würde, die das gesamte Vorhaben gefährden könnten“, verdeutlicht er das Dilemma. Unter anderem verweist er damit auf die Attraktivität für Investoren. „Umso dankbarer sind wir, dass in Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsabteilung des Marktes nun zwei attraktive Ersatzgrundstücke identifiziert werden konnten“, sagt Maximilian Mayer, Projektentwickler für den LongLeif-Campus. Diese Grundstücke wurden vor gut einer Woche dem Vorstand des Kleingartenvereins bei einem Treffen in Kochs Büro vorgestellt. Und fanden dem Vernehmen nach durchaus Anklang. Um welche Flächen es sich handelt, darüber hüllen sich – noch – alle in Schweigen. „Die Kleingärtner haben um Bedenkzeit gebeten, um sich diese anzuschauen und mit ihren Mitgliedern zu sprechen“, verrät Wohlmannstetter. Die in Frage kommenden Grundstücke sind auf alle Fälle größer als die vorhandenen 4500 Quadratmeter.

Die Grünflächen entlang der Gleise werden seit Jahrzehnten vor allem von ehemaligen Bahn-Angestellten, darunter viele Senioren und sozial schwächere Mitglieder, genutzt. Sie bauen dort Gemüse für den Eigenverbrauch an und genießen ihre Freizeit – und das in einem wahren Refugium, in dem im Lauf der Zeit eine bemerkenswerte und schützenswerte Flora und Fauna entstanden ist. Das zu erhalten beziehungsweise an einem neuen Standort aufleben zu lassen, ist das erklärte Ziel aller Beteiligten. „Wir haben das zur Chefsache erklärt“, betont Koch. „Schließlich wissen wir – auch aus persönlicher Erfahrung – nur zu gut, wie sehr jeder Schrebergärtner an seinem Garten hängt.“

Zauneidechse muss ebenfalls umgesiedelt werden

Neben dem Umzug der Kleingärtner, für den Wohlmannstetter Hilfe anbietet, muss die Zauneidechse umgesiedelt werden. Eine neue Heimat soll das streng geschützte Reptil auf dem südlichen Zipfel des Entwicklungsgeländes finden. „Der eignet sich nicht zur Bebauung und soll zu einer Art Park werden“, erklärt der LongLeif-Geschäftsführer. Schon jetzt ist er überzeugt, dass sich die Zauneidechse dort wohlfühlen wird.

Aktuell läuft die Bauleitplanung für das Campus-Areal. Zudem stellen Wohlmannstetter und sein Team den Zeitplan auf, um 2024 mit dem Bau beginnen zu können. Mitte 2026 wollen sie fertig sein. Ehrgeizig, aber machbar. Sofern jetzt zügig die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Ein erster Schritt ist mit der fristgerechten Kündigung des Generalpachtvertrags für die 28 Kleingarten-Parzellen erfolgt.