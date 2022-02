Zwischen Enthusiasmus und Realismus: Garmisch-Partenkirchen will vor WM-Vergabe nichts dem Zufall überlassen

Von: Christian Fellner

„Ready for 2027“, bereits für 2027: Das Signal wurde deutlich ausgesendet. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Garmisch-Partenkirchen ist ein guter Kandidat für alpine Weltmeisterschaften. Darüber ist sich die Fachwelt einig. Nur stellt sich die Vergabe von sportlichen Großereignissen immer wieder als große Herausforderung dar. Nicht immer spielt Deutschland da die erste Geige.

Garmisch-Partenkirchen – Einen WM-Talk hatten die Veranstalter für den Damen-Weltcup geplant gehabt. Denn, logisch: Da ist ja was. Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich über den Deutschen Skiverband (DSV) um die alpinen Weltmeisterschaften 2027. Doch: Das Medienaufkommen bei dieser letzten Station vor den Olympischen Spielen war derart gering, dass es sich kaum gelohnt hätte, groß die Werbetrommel zu rühren. Viele Medien zeigten den Rennen zumindest am Sonntag die kalte Schulter. Zu erdrückend ist das Thema Peking. Zu sehr steht Corona im Fokus, wird überregional über Einreiseprobleme geschrieben. Also: keine WM-Gesprächsrunde. Die soll nun im Rahmen der Herren-Rennen Ende Februar am Gudiberg stattfinden.

Für ein paar Gespräche am Rande war dennoch Zeit. Keine vier Monate sind es, dann wird in Portugal entschieden, wer die WM in fünf Jahren ausrichten darf: Crans-Montana in der Schweiz, Narvik in Norwegen, Soldeu in Andorra oder zum dritten Mal Garmisch-Partenkirchen? Das ist das bekannte Kandidaten-Roulette. Peter Fischer muss ein wenig schmunzeln, wenn er an die Örtlichkeit denkt. Wieder geht’s für den FIS-Kongress in das Hotel Tivoli Marina am Jachthafen von Vilamoura an der Algarve. Das Votum ist für den 26. Mai geplant. „Fast auf den Tag genau wie damals“, erinnert er sich. 2006 hatte die Marktgemeinde am 25. Mai den Zuschlag erhalten. Kurz vor 20 Uhr deutscher Zeit. „Es ist unglaublich, aber da würde sich der Kreis schließen“, sinniert Fischer.

Peter Fischer kümmert sich als Sonderbeauftragter um die WM-Thematik

Das Feuer brennt noch: Peter Fischer. © Christian Fellner

Noch immer kümmert er sich quasi als Sonderbeauftragter beim Skiclub Garmisch um die WM-Thematik. Auch wenn er den Stab mit Blick auf den Weltcup an Martina Betz und seinen Sohn Florian weitergereicht hat. Noch immer brennt in ihm das Feuer. Er will diese dritte Ski-WM in seinen Heimatort holen. „Sonst würde ich das nicht mehr machen.“ Ein Enthusiasmus, den er im Grunde von jedem einfordert, der mit dem Projekt betraut ist. Daher reagiert Fischer, der Grandseigneur, auch immer ein wenig verstimmt, wenn ein paar Zwischentöne auftauchen. „Wir dürfen unsere eigene Bewerbung doch nicht selbst mindern“, betont er gebetsmühlenartig.

Wolfgang Maier, der Alpin-Direktor beim DSV, geht das Projekt nicht ganz so emotional an. Er gilt als Pragmatiker, weniger als Diplomat, als einer, der ausspricht, was er denkt. Die laufende WM-Bewerbung für 2027 bezeichnete er bei den Damen-Rennen als „wirklich schwieriges Thema“. Nicht, weil er am Kandidaten Garmisch-Partenkirchen zweifelt. Nicht im Geringsten. Die Voraussetzungen bewertet er mit „sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das sind supergute und motivierte Leute, die hier arbeiten. Da braucht man sich nur anzuschauen, was diese Woche wieder geleistet wird. In diesem Punkt ist keiner besser.“

DSV-Urgestein Wolfgang Maier weiß: Ohne politischen Einfluss geht nicht viel

Skeptiker: DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Maier aber tut sich schon seit einiger Zeit als Kritiker gewisser Systeme hervor. Auf Peking hatte er sich in den vergangenen Wochen eingeschossen. Generell ist es die Vergabe von sportlichen Großereignissen, die vielen Sportfunktionären wie auch Athleten – unter anderem Felix Neureuther oder auch Thomas Dreßen aus dem Kreis der lokalen Größen – sauer aufstößt. „Solche Vergaben sind politisch gewertete Themen. Da braucht sich gar keiner der Illusion hingeben, dass es ohne politischen Einfluss geht.“ Auf diesem Sektor sieht er Deutschland nicht optimal aufgestellt. „Beim Politischen sind wir manchmal ein bisschen zu brav.“ Würdenträger, die sich für den Wintersport starkmachen, „gibt es nicht oder kaum“. Deutschland sei zu wenig Wintersportnation. Dabei existieren zahlreiche Unternehmen, die ordentlich Geld in die Hand nehmen, um gerade in diesem Bereich präsent zu sein. Eine Krux? „Wir haben auch schon einmal gedacht, dass unsere richtig großen Sponsoren wie Audi mehr Einfluss nehmen könnten, aber dann heißt es wieder Manipulation.“ Ein solch heißes Eisen „langt man halt nicht an“.

Vor der WM-Vergabe im Mai: Seit Spätherbst laufen die Gespräche im Hintergrund

Fischer gibt Maier in vielen Punkten Recht. „Der Stellenwert des Wintersports ist ein Problem ebenso wie die politische Unterstützung.“ Als Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber 2006 in Vilamoura mit der Staatskarosse und Blaulicht vorfuhr, „das hat schon Eindruck geschunden“. Aber das war und ist ein Einzelfall. Fischer setzt lieber auf die Stärken Garmisch-Partenkirchens, den Sport, ein nachhaltiges Konzept und auf viele Gespräche im Hintergrund. „Da passiert schon viel“, verrät er. Die Verantwortlichen lassen keine Möglichkeit aus, Kontakte zu den Mitgliedern des FIS-Councils (Vorstand) aufzunehmen. Seit Spätherbst wurden die Bemühungen intensiviert. Fischer selbst tourte nach St. Moritz, zuletzt nach Kitzbühel. Gespräche seien wichtig, um überzeugen zu können. „Und es geht ja jetzt schon um die Zweitstimmen.“ Wer sichert sich das Votum derer, die im ersten Wahlgang rausfallen? Das kann entscheidend sein.

Dem Zufall will Fischer die WM-Entscheidung nicht überlassen. „Wir versuchen, jede Chance zu nutzen.“ Die Aussichten für den Kandidaten Garmisch-Partenkirchen beurteilt er als „sehr gut“. Und das nicht nur aus seiner enthusiastischen Sicht heraus, „da steckt auch eine gute Portion Realismus drin“.