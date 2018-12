Zwischen den Feiertagen geht nichts  im Garmisch-Partenkirchner Rathaus

Heiligabend und Silvester sind in bayerischen Behörden sowieso dienstfrei. Das Garmisch-Partenkirchner Rathaus bleibt aber auch zwischen den Feiertagen geschlossen. Eine Regelung, die einer Ärztin mit Blick auf mögliche Todesfälle gar nicht gefällt.

Garmisch-Partenkirchen – Wer zwischen Weihnachten und Neujahr ein Anliegen an die Marktgemeinde hat, muss sich gedulden. „Das Rathaus bleibt am 27. und 28. Dezember geschlossen“, heißt es im aktuellen Bürgermeisterbrief von Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Nachdem laut Verordnung über die Arbeitszeit für den bayerischen öffentlichen Dienst der 24. und 31. Dezember sowieso frei sind, bedeutet das zwei zusätzliche Tage, die die Mitarbeiter im Kreis ihrer Familien verbringen können. „Diese Regelung wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat festgelegt“, sagt Rathaus-Sprecher Martin Bader. Da bereits viele Kollegen über die Feiertage frei genommen haben, „wäre ein regulärer Betrieb nur durch Anordnung einer Urlaubssperre zu erreichen gewesen“.

Für eine Garmisch-Partenkirchner Ärztin ein absolutes Unding. „Wenn in dieser Zeit jemand stirbt, muss zumindest das Standesamt besetzt sein.“ Schließlich gelte laut Bayerischem Bestattungsgesetz die 96-Stunden-Frist – Wochenenden und Feiertage zählen nicht dazu –, innerhalb der ein Toter beerdigt werden muss. Übertragen auf die Garmisch-Partenkirchner Verwaltung würde das bedeuten, dass ein Todesfall am kommenden Wochenende an Silvester bestattet werden müsste. Das ist schließlich der letzte Werktag innerhalb besagter Frist. Nachdem aber dieser laut Staatsregierung dienstfrei ist, werden Sterbefälle genau wie alle anderen Verwaltungsangelegenheiten erst ab 2. Januar 2019 wieder bearbeitet. Ein Vorgehen, gegen das das Innenministerium als oberster Dienstherr keine Bedenken hat.

„In den Friedhöfen wird eine Notbesetzung eingerichtet“, erklärt Bader. Diese Kollegen sorgen dafür, dass ein Toter im Leichenhaus ordnungsgemäß untergebracht wird. Anfallende Gebühren aufgrund einer gegebenenfalls längeren Liegedauer „werden natürlich nicht erhoben“, sagt Bader.

Die Medizinerin kann die Rahmenbedingungen, unter denen der Markt den Weihnachtsurlaub beschlossen hat, zwar nachvollziehen. In Hinblick auf die Angehörigen „finde ich das Ganze aber sehr pietätlos“. Sie sei regelrecht entsetzt gewesen, als sie von der Rathaus-Schließung erfahren hat.

Selbstredend stellt die Verwaltung die Arbeit nicht komplett ein. „Einzelne Kollegen sind an beiden Tagen anwesend“, betont Bader. Natürlich ist der Winterdienst besetzt, genau wie alle weiteren Stellen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen. Das Gros der Rathaus-Verwaltung bleibt jedoch zwischen Weihnachten und Neujahr daheim.

Eine aus Arbeitnehmer-Sicht positive Konstellation. Mit dem Einsatz von lediglich zwei Urlaubstagen kommen sie auf elf freie Tage am Stück. Bader erinnert sich an keine ähnlichen Voraussetzungen, seine Recherche erbrachte aber, „dass es Behördenschließungen zwischen den Jahren bei einer ähnlichen Feiertagskonstellation in den 1970er-Jahren gegeben hat“.