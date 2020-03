5000 Euro Spende für die Tafel in Coronakrise - Auch Bürger können helfen

Nach Hamsterkäufen wegen Corona mussten die Tafeln im Landkreis Garmisch-Partenkirchen schließen. Sie bekamen keine Lebensmittel mehr. Nun erhielten die Tafeln eine hohe Spende. Und Bürger wollen helfen.

Landkreis – Das Entsetzen war groß. Viele Bürger konnten es kaum fassen, als sie hörten, dass die Tafeln im Landkreis – und darüber hinaus – schließen müssen. Nicht etwa, weil sie Hygiene- und Abstandsvorgaben in Zeiten der Corona-Pandemie nicht einhalten können. Oder weil sie von den angeordneten Schließungen betroffen wären. Nein: Die Tafeln waren Opfer der Hamsterkäufe geworden, zu wenig Lebensmittel aus den Supermärkten blieben für Menschen in Not, die auf die Essensausgaben angewiesen sind. Bürger wollten helfen, fragten sich, wo sie Lebensmittel abgeben, spenden können. Darauf hat Jochem Rollar, Koordinator der vier Tafeln im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, nun eine Antwort.

Wer Waren spenden möchte, kann dies an den jeweiligen Ausgabestellen tun (siehe Auflistung am Ende). Doch bittet Rollar ausdrücklich, „nur nicht verderbliche Lebensmittel“ vorbeizubringen. Dazu gehören vor allem Nudeln, Reis, Mehl und weitere Produkte für die Grundversorgung. Geldspenden werden ebenfalls immer benötigt. Informationen dazu gibt es online unter www.gapa-evangelisch.de/die-tafel.

Die Tafeln in Murnau, Mittenwald und Oberammergau bleiben diese Woche noch geschlossen. Doch hofft Rollar, an diesem Freitag immerhin die Ausgabestelle in Garmisch-Partenkirchen wieder zu öffnen. Dies ist auch einer großzügigen Spende der Bürgerstiftung zu verdanken.

Vertreter überreichten dem Team 5000 Euro. „Die Leute sollen wissen, dass es noch etwas gibt und Nachschub unterwegs ist“, betonte Stiftungsrat Georg Fink. Mit diesem Geld gehen Rollar und seine Helfer in den nächsten Tagen einkaufen, stellen dann am Freitag in Garmisch-Partenkirchen an der Ausgabestelle hinter der evangelischen Kirche) Päckchen zusammen, die sich die Kunden – in genügend Abstand zueinander und ohne Kontakt zu den Helfern – selbstständig nehmen. Ein Problem aber hat Rollar: Dass die Kunden außerhalb des Geländes die zwei Meter Abstand einhalten. Er rechnet mit etwa 150 Wartenden. Sie zu kontrollieren, „das können wir nicht leisten“. Deshalb wird er die Polizei und das Gesundheitsamt um Unterstützung bitten.

Spenden für die Tafeln: Hier kann man sie abgeben

Wer die Tafeln im Landkreis mit unverderblichen Lebensmitteln unterstützen möchte, kann dies an den jeweiligen Ausgabestellen zu diesen Zeiten tun: Garmisch-Partenkirchen, Hindenburgstraße 41, hinter der evangelischen Johanneskirchen; täglich: 8 bis 12 Uhr. Ausgabe startete wieder am Freitag, 27. März, 12.30. Murnau, Dr. Friedrich u. Ilse Erhard-Straße 13, im nördlichen Teil des Kemmelparks: montags, 11 bis 12 Uhr. Mittenwald, Am Anger 2, Erdgeschoss des Bürgerhauses: dienstags, 11 bis 12 Uhr. Oberammergau, Daisenbergerstraße 4: mittwochs, 11 bis 12 Uhr.