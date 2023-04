Radkilometer sammeln für ein gutes Klima

Stadtradeln vom 6. bis 26. Mai 2023 © Zugspitz Region GmbH

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen nimmt vom 6. bis 26. Mai 2023 erneut an der Aktion Stadtradeln teil!

Mit Spaß und Begeisterung rückt beim STADTRADELN das Thema Fahrradfahren im Alltag in den Fokus. Die Zugspitz Region GmbH organisiert die Aktion erneut zusammen mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen und freut sich darauf, wieder einmal eins obendrauf zu setzen – was die Teilnehmerzahl, die geradelten Kilometer und damit auch die CO₂-Einsparungen für den Landkreis betrifft.

Ein Vorhaben, welches nach der hohen Beteiligung im letzten Jahr mit Sicherheit sportlich ist: In 2022 haben 1.055 aktive Radler in 109 Teams durchschnittlich pro Kopf 185 km erradelt, das entspricht einer CO 2 Einsparung von 30 Tonnen. Ein super Ergebnis. Die Zugspitz Region GmbH und die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität des Landratsamtes sind aber überzeugt, dass diese Leistung noch zu toppen ist.

Mehr Infos zum Stadtradeln 2023

Auch die Kommunen sammeln fleißig Kilometer: 2023 per App & digital © Zugspitz Region GmbH

STADTRADELN: Mit Spaß und Motivation zum gesünderen Lebensstil

Das STADTRADELN ist eine tolle Gelegenheit, über Fortbewegungs-Gewohnheiten nachzudenken und langfristig neue Routinen einzustellen. Insbesondere bei Fahrten bis zu 5 km lohnt es sich oft auf das Fahrrad umzusatteln – für unsere Gesundheit, den Geldbeutel und unsere Umwelt.

Der Startschuss für die diesjährige Aktion fällt am Samstag, den 06. Mai 2023. Dann haben alle Radler wieder drei Wochen Zeit (bis zum 26. Mai) möglichst viele klimafreundliche Radlkilometer zu sammeln. Mitmachen kann jeder, der gerne Rad fährt und zugleich vor Ort einen Beitrag für ein gutes Klima sowie zur Verkehrsentlastung leisten möchte. Auch in diesem Jahr gibt es bereits viele Anmeldungen der Schulen und Kindergärten. Die internen Challenges der Kinder sind immer besonders interessant.

Eine Anmeldung zum STADTRADELN ist bereits jetzt, und über den gesamten Zeitraum hinweg, über die Seite STADTRADELN - LK Garmisch-Partenkirchen möglich. Die gefahrenen Kilometer können bis zu einer Woche nach Aktionsende nachgetragen werden. Alle Informationen rund ums STADTRADELN und zur Anmeldung sind unter

Zugspitz Region GmbH_Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu finden.

Mit Spaß und Motivation zum gesünderen Lebensstil © Zugspitz Region GmbH

Auch die Kommunen sammeln fleißig Kilometer: 2023 per App & digital

Der Markt Murnau am Staffelsee, die Gemeinde Uffing am Staffelsee und der Markt Garmisch-Partenkirchen, haben sich auch in diesem Jahr wieder als eigenständige Kommunen angemeldet. Alle Kilometer, die für die Kommunen gesammelt werden, laufen auch automatisch in den Zählerstand des Landkreises mit ein. Natürlich können aber auch alle Bürgerinnen und Bürger der restlichen Gemeinden an der Aktion teilnehmen und Radl-Teams im Landkreis bilden.

Neben der bekannten Stadtradeln-App gibt es für die Radlerinnen und Radler auch die digitale Meldeplattform RADar!, auf dieser können Radelnde auf konkreten Verbesserungsbedarf hinweisen, wie beispielsweise Glasscherben oder Schlaglöcher auf Radwegen, sodass die Radinfrastruktur im Landkreis verbessert werden kann.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele tolle Preise, unter anderem Werkstattgutscheine der hiesigen Fahrradhändler, Freikarten für den Kolbensattel, Gutscheine für Garmisch-Classic Tickets und vieles mehr zu gewinnen. Eine Beteiligung lohnt sich also doppelt! Daher auf die Radl, fertig, los!

Kontakt zum Stadtradeln-Team

Tina Wieczorek

E-Mail: tina.wieczorek@zugspitz-region.de

Tel.: 08821/751-561