Zugunglück in Garmisch: Ukrainerinnen sterben in Trümmern - können ihre Männer nun zu den Kindern?

Von: Andrea Stinglwagner, Veronika Mahnkopf

Teilen

Sie überlebten das Zugunglück nicht: Alexandra K. (li.) und Suraj V. sind zwei der fünf Todesopfer. Sie sind mit ihren Kindern aus der Ukraine geflüchtet, haben im Werdenfelser Land Zuflucht gesucht © privat

Suraj V. und Alexandra K. haben mit ihren Kindern die Ukraine verlassen, um zu überleben - nun sind sie beim schrecklichen Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen gestorben.

Garmisch-Partenkirchen - Sie wollten ihr Leben retten, flüchteten vor dem Krieg in ihrer Heimat und suchten in Deutschland Sicherheit für sich und ihre Kinder. Dass Suraj V. und Alexandra K. nun beim Bahnunglück in Garmisch-Partenkirchen gestorben sind, nur wenige Wochen nach ihrer Flucht aus der Ukraine, ist ebenso bitter wie tieftraurig.

Zugunglück in Garmisch: Tote Ukrainerinnen hinterlassen Kinder

Die beiden Frauen saßen in dem Zug, der Freitagmittag im Ortsteil Burgrain entgleist ist. Sie sind zwei der fünf Todesopfer, die bei diesem Drama zu beklagen sind. Und hinterlassen eine Tochter sowie einen Sohn, um die sich nun nahe Verwandte kümmern. Ob ihre Väter zu ihnen kommen können – Männer dürfen derzeit die Ukraine nicht verlassen – ist eine der Fragen, die nun zu klären sind.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Im Internet ist die Anteilnahme am Schicksal der Frauen groß. Aber auch bei den Menschen vor Ort, die sich um die Ukrainerinnen gekümmert haben, als sie nach der Flucht in Bayern angekommen sind. Einer von ihnen ist Waldemar Meyer. Gegenüber dem BR berichtet er in einem Video, wie er vom Tod einer der beiden Frauen erfahren hat.

Zugunglück in Garmisch: Flüchtlingshelfer hatte mit verunglückter Frau Ausflug geplant

Er sei zum Zeitpunkt des Unglücks in Garmisch-Partenkirchen im Urlaub gewesen und habe erst am Pfingstmontag erfahren, dass die Frau, die er als Flüchtlingshelfer unterstützt hat, gestorben ist. Als „ziemlich erschütternd natürlich“ habe er diese Nachricht empfunden. Er habe für die kommenden Tage mit der Frau und ihrem Sohn einen Kurztrip an den Bodensee geplant, „dann schlägt das Schicksal zu“.

Besonders entsetzlich findet Waldemar Meyer, dass diese Frau „ungern ihr eigenes Land“ verlassen hat, aus Angst um den Sohn, „in der Hoffnung, bald möglichst wieder zurückzukehren“, und dass sie nun dieses „unerwartete, schreckliche Schicksal“ ereilt hat.

Zugunglück in Garmisch: Helfer will für Sohn Schadenersatz von Bahn erwirken

Wie der Journalist des BR, der Meyer interviewt hat, auf Twitter schreibt, plant der Flüchtlingshelfer nun, für den Sohn der gestorbenen Ukrainerin Schadenersatz von der Bahn zu erwirken.

Insgesamt starben in den Zugtrümmern vier Frauen (32, 39, 51 und 70 Jahre) sowie ein Teenager. 40 Menschen wurden teilweise schwerst verletzt. Die Ursache für das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen wird weiter gesucht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.