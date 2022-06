Garmisch-Partenkirchen: Junge gestorben - Polizei bestätigt Identität der Opfer - Weitere Person in kritischem Zustand

Von: Armin T. Linder

Teilen

Rund zwei Tage nach dem furchtbaren Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei die Identität der Opfer mitgeteilt. Eine Person befindet sich noch in kritischem Zustand.

Garmisch-Partenkirchen - Entsetzen und Trauer nach dem schweren Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Fünf Menschen starben, als am Freitag (3.6.) bei Burgrain eine Regionalbahn entgleist ist. Am Sonntag vermeldete die Polizei dann traurige Details zu der Identität der Opfer.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Todesopfer identifiziert

Die Identifizierung der fünf Todesopfer sei weitestgehend abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es handle sich bei dem am Samstag geborgenen Opfer um einen Jungen im Teenager-Alter. Die anderen Todesopfer sind Frauen. Bei drei davon ist die Identität gesichert: Sie wurden 32, 39 und 70 Jahre alt. Bei der vierten Frau handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo um eine 51-Jährige.

Die Bild berichtet über weitere, nicht offiziell bestätigte Details. Demnach soll der Junge ein 13-jähriger Schüler sein. Unter den Frauen sollen sich zwei geflüchtete Ukrainerinnen befinden, die bei nahegelegenen Gastfamilien untergebracht waren. Eine sei mit ihrem Kind unterwegs gewesen, das nun schwer verletzt in einer Klinik liege.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: ein Foto der Bergungsarbeiten vom Samstag. © Dominik Bartl/AFP

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Eine Person noch in kritischem Zustand

Dass noch ein sechstes Todesopfer hinzukommt, ist nicht ausgeschlossen. Denn die Polizei berichtete am Sonntagmorgen, eines der Unfallopfer befinde sich noch in einem kritischen Zustand.

Die Verletztenzahl gab die Polizei mit „mehr als 40“ an, die in verschiedene Kliniken in der Region und auch in Österreich eingeliefert wurden. Zufällig waren etwa 15 Bundeswehr-Soldaten mit an Bord des Zuges, die Erste Hilfe leisteten und dafür viel Lob bekamen.

Die Untersuchungen zur Ursache dauern noch an. Aussagen dazu können laut Polizei noch nicht gemacht werden. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte auf Basis von Experten-Aussage die wahrscheinlichste Theorie skizziert. Die Ermittlungen der Soko „Zug“ zur Rekonstruktion des Unfallhergangs laufen laut Polizei seit Freitag. Die Sachleitung hat die Staatsanwaltschaft München II, Sachverständige unterstützten die Ermittler durch ihre Gutachtertätigkeit.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Rund 140 Menschen waren an Bord

Am Freitagmittag waren mehrere Waggons der Regionalbahn mit insgesamt etwa 140 Menschen an Bord auf dem Weg nach München im Ortsteil Burgrain entgleist. Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschen eine Böschung hinab und bleiben direkt neben einer Bundesstraße liegen. Einige Opfer erlitten schwerste Verletzungen und mussten notoperiert werden. Es war eines der schwersten Bahnunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland. In unserem News-Ticker zum Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen verpassen Sie keine wichtige Meldung zum furchtbare Unfall. (lin)