Lindsey Vonn mag die Kandahar in Garmisch-Partenkirchen

US-Skistar gibt sich vor Rennen selbstbewusst: „Ich werde von Tag zu Tag besser“

von Christian Fellner schließen

Garmisch-Partenkirchen - Lindsey Vonn ist nach ihrer Verletzung zurück. Vor dem Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen am Wochenende gibt sich der US-Skistar optimistisch. Die Konkurrenz sollte sich vor ihr in Acht nehmen. Auch wenn sie noch nicht topfit ist.

Die Frau hat ein Selbstbewusstsein, das ist phänomenal. Keine zehn Tage ist Lindsey Vonn zurück im alpinen Weltcup-Zirkus, da schaltet sie schon wieder in den Modus Attacke. Sie sei „bereit“ für den großen Kracher am Wochenende. Das ist ihre Überzeugung nach dem ersten Training zum Weltcup auf der Kandahar. Zurückhaltung ist sowieso nicht ihr Ding. In Zauchensee fehlte ihr dieses Vertrauen noch. Nur ein Training, widrige Bedingungen – nein, beim Comeback stimmte das Gesamtpaket einfach noch nicht. Nun hat sie so ein Gefühl. „Hier kann ich mich gut vorbereiten, ich werde von Tag zu Tag besser.“ Man könnte ihre Worte durchaus als kleine Warnung an die Konkurrentinnen verstehen – nach dem Motto: Nehmt euch in Acht!

Nur die Kälte am Donnerstagvormittag gefiel Vonn nicht ganz so gut. „Für meine Hand ist sie ein Problem“, sagt die 32-Jährige. „Wenn es so kalt ist, kann ich sie nicht so gut bewegen.“ Ihr Oberarmbruch, den sie sich beim Training Anfang November zugezogen hatte, ist zwar offenbar ausgeheilt und mit einer Titanplatte fixiert. Einige Nerven wurden aber in Mitleidenschaft gezogen. Vonn selbst spricht auf ihrer Facebook-Seite von „schwerwiegenden Schäden“. Im Alltag habe sie doch größere Probleme. Beim Rennen soll nun ein Skistock mit integrierter Heizung Abhilfe schaffen. Ihr erstes Urteil fiel positiv aus: „Ging ganz gut.“

Nur beim Start ist die Hand noch ein Handicap

Vor allem der Start gestalte sich derzeit als schwierig. „In Zauchensee habe ich oben bis zum ersten Tor zwei Zehntel verloren.“ Das ergab die Analyse. „Muss ich halt danach ein bisschen schneller fahren“, scherzt die US-Amerikanerin. Während des Rennens sei die Hand kein Handicap.

Beim ersten Testlauf reichte es zu Platz zehn. Vonn danach zu beurteilen, wäre aber sicher ein großer Fehler. „Ich bin jetzt schon ein bisschen besser im Rhythmus, habe auch noch zwei Tage Super-G trainiert“, sagt sie selbst. „Wenn ich jetzt noch in den Trainingsläufen Fortschritte mache, dann kann ich auch im Rennen besser fahren.“ Und die Kandahar kennt Vonn aus dem Effeff. „Ja, es ist wie ein Heimrennen für mich, eigentlich bräuchte ich gar keine Besichtigung machen.“ Fünf von neun Speed-Rennen hat sie am Kreuzeck gewonnen, siebenmal stand sie auf dem Podest. Nur bei der WM klappte es mit nur einer Silber-Medaille in der Abfahrt nicht. „Aber es ist eine Superstrecke für mich, es freut mich sehr, wieder hier zu sein.“

„Irgendein Riesch wird schon da sein“

Fehlt eigentlich nur Freundin Maria Höfl-Riesch. „Ja, leider ist sie nicht da. Ich hatte sie gefragt, ob sie kommt.“ Doch Sponsoren-Verpflichtungen verhindern dieses Mal ein Treffen. So schnell aber gibt Vonn nicht auf. „Ich rufe ihre Mutter an, hoffentlich kommt die Familie.“ Lachend schiebt sie gleich noch nach. „Irgendein Riesch wird schon da sein.“ Vonns Vater Alan ist in jedem Fall mit von der Partie. „Nach Garmisch kommt er eigentlich immer.“ Ja, mit der Marktgemeinde verbindet sie schon einige Gewohnheiten. Einde der liebsten dürfte da Siegen sein. Auf der Jagd nach Ingemar Stenmarks Weltcup-Rekord (86 Siege), den sie zuletzt als Ziel nannte, wäre ihr die Nummer 77 auf der Kandahar sicher ganz recht. Zuzutrauen ist ihr alles.