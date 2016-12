Burgrain: Dachstuhl brennt lichterloh

50 Feuerwehr-Einsatzkräfte rücken aus

Garmisch-Partenkirchen - Einsatz in den frühen Morgenstunden: In Burgrain hat ein abbruchreifes Haus gebrannt. Personen waren zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude.

Ein Schaden von 10 000 Euro ist in einem Haus an der Grubenkopfstraße im Garmisch-Partenkirchner Ortsteil Burgrain entstanden. Dessen Dachstuhl stand in den frühen Morgenstunden am Dienstag lichterloh in Brand. Gegen 4.46 Uhr alarmierte ein Nachbar die Rettungskräfte, die das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht haben. Im Einsatz waren etwa 50 Kameraden der Feuerwehren von Garmisch und Farchant.

Als Ursache gehen die Fahnder der Kripo Garmisch-Partenkirchen von einem technischen Problem im Obergeschoss aus. „Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Das Haus im Ortsteil Burgrain war zum Zeitpunkt des Brandes leer stehend und abbruchreif.