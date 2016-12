Ein Kraftakt für Michael Ende

Garmisch-Partenkirchen - Einzig am Geld scheitert, dass Projekte zu Ehren von Michael Ende in Garmisch-Partenkirchen umgesetzt werden. Dabei ist der Ort aber 2011 eine Verpflichtung eingegangen, das Andenken des Schriftstellers zu pflegen. Bis zum Sommer soll nun geklärt werden, wie diese unter den erschwerten Rahmenbedingungen erfüllt werden kann.

Es ist ein Geschenk. Eines, nach dem sich andere Orte und Regionen „die Finger ablecken würden“. Davon ist Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) überzeugt. Garmisch-Partenkirchen „ist in der glücklichen Lage, gleich zwei Hochkaräter als Alleinstellungsmerkmal zu haben“. Ein Privileg, das ist der Rathaus-Chefin bewusst. Deshalb liegt ihr die Pflege von Richard Strauss, dem weltberühmten Komponisten, und Michael Ende, dessen fantastische Welter kleine und große Leser rund um den Globus begeistern, auch sehr am Herzen. Während die Notwendigkeit, das Erbe des Musik-Genies zu sichern, längst im Kultusministerium und im Bayerischen Landtag angekommen ist und mit diesen Stellen über eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse verhandelt wird, ist es um den Schriftsteller ruhig geworden. Viel zu ruhig.

+ Michael Ende (M.) hat 1990 eine Linde im Garmischer Kurpark gepflanzt. © Archiv

Im Kurpark im Garmischer Zentrum, der seinen Namen trägt, ist in den vergangenen Jahren nichts passiert, um ihn mit fantastischen Wesen zu bevölkern. Das letzte Objekt zog im November 2013 ein – der „Brotzeitstein des Felsenbeißers“, der an den bekannten Charakter aus der „Unendlicher Geschichte“ erinnern soll. Seither liegen die Pläne, die Thomas Bruner und Pe Hebeisen für die Verwandlung der grünen Oase gemacht haben, in irgendeiner Schublade. Der Weidenturm, inspiriert vom Elfenbeinturm der Kindlichen Kaiserin, das Lummerland an Stelle des Goldfisch-Teichs, der neue Laubengang mit fantastischen Kunstwerken und insbesondere der Zugang vom Park vom Michael-Ende-Platz aus – für all das existieren bereits konkrete Vorstellungen. Auch das Ende-Archiv, das seit 2011 in Garmisch-Partenkirchen ruht, ist bislang nicht öffentlich zugänglich. Trotz des Vertrags, der darüber geschlossen wurde. Ein Zentrum zu Ehren des Künstlers, wie es der damalige Bürgermeister Thomas Schmid (CSB) im Visier hatte, ist nicht in Sicht.