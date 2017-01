Fäkalien in der Kanker

Eine „schöne“ Überraschung

Garmisch-Partenkirchen – Beim Spaziergang am Fußweg an der Kanker macht das Ehepaar Groth eine unschöne Entdeckung. Fäkalien und Toilettenpapier schwimmen im Fluss. Ein defekter Kanal ist daran schuld.

Hans Groth aus Wiesbaden war völlig von den Socken. Als er mit seiner Frau am Donnerstagnachmittag an einem der gemeinsamen Lieblingsorte in Garmisch-Partenkirchen – am Fußweg an der Kanker – spazieren ging, machte er eine unschöne Entdeckung. „Das Wasser ist dort eigentlich sehr schön und klar“, sagt Groth. Doch an diesem Tag erschien ihnen der Fluss braun und trüb. Fäkalien und Toilettenpapier trieben an der Oberfläche. „Wir konnten es gar nicht glauben“, sagt der 66-Jährige, der den Vorfall sofort der Gemeinde meldete.

Diese verständigte wiederum die für die Kanalisation zuständigen Gemeindewerke, deren Experten gingen der Sache umgehend auf den Grund: Die temporäre Verstopfung eines Kanals war Schuld an der Verunreinigung. Die sich darin befindlichen Inhalte seien durch den vorgesehenen Überlauf in den Fauken und von dort in die Kanker gelangt. „Die Verstopfung wurde schnell wieder behoben“, sagt der Technische Leiter Günther Rösch. Vorkommnisse wie diese seien „höchst selten“. Der Schaden hält sich in Grenzen, auch für Tiere bestehe keine Gefahr. maw

