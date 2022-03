International angesehen mit über 25.000 Operationen und schonender Anästhesie

Regionalanästhesie – dank dem erfahrenen Anästhesieteam ist diese Narkoseform erst möglich. © Ralf Lienert

Als renommierte Fachklinik werden in der Klinik Oberammergau jährlich etwa 1.200 Operationen durchgeführt. Patienten schätzen die schonenden Techniken.

Oberammergau – „Vollnarkosen versuchen wir weitestgehend zu vermeiden, um die Patienten zu schonen“, betont Chefarzt Dr. Martin Arbogast. Die renommierte Fachklinik am Lärchenhügel ist eines der Zentren für Regionalanästhesie in Deutschland. Von der Schulter bis zum Fuß beherrschen die Spezialisten aus Oberammergau sämtliche Operationen, ausgenommen die an der Wirbelsäule. In den drei Ambulanzen behandeln Arbogast und sein Team ca. 6.000 Patienten ambulant und führen etwa 1.200 Operationen pro Jahr durch. Wenn das Gelenk ersetzt werden muss, kommt in dem fünf Jahrzehnte jungen Waldburg-Zeil Haus oft eine regionale Betäubung zum Einsatz.

Abgestimmtes Zusammenspiel: Patienten nehmen teils weiten Weg zur Klinik Oberammergau auf sich

Die Patienten der Fachklinik für Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie sind dankbar für die schonenden Techniken. „Unser Ziel ist es, die Gelenke von Rheumatikern, aber auch jedem anderen, der zu uns kommt, zu erhalten und ein lebenswertes, schmerzarmes Leben zu gewährleisten“, erläutert Orthopädie-Experte Arbogast. Mit der Methode „Hit hart and early“ wird die Krankheit schnell und mit allen Mitteln angegangen. „Treat-to-target“ meint, gezielt durch eine Therapie mit Medikamenten und Operationen den Krankheitsverlauf aufzuhalten, ja zurückzudrängen.

„Viele Eingriffe lassen sich minimalinvasiv, also mit einer möglichst kleinen Einschnittstelle, durchführen“, berichtet Dr. Arbogast weiter. „Weil Rheumapatienten bis zu 30 Mal operiert werden, haben wir spezielle regionale Anästhesietechniken entwickelt.“ Das abgestimmte Zusammenspiel aus Orthopädie, Anästhesie, internistische Rheumatologie und Rehabilitation ist der Grund dafür, warum Patienten den teils weiten Weg für eine Operation in Oberammergau in Kauf nehmen. „Unsere Experten betäuben wirklich nur die zu operierende Region. Die entsprechenden Nerven finden wir mittels Ultraschall“, so der Chefarzt. „Um diese Anästhesieform anzuwenden, ist neben einer speziellen Schulung viel Erfahrung erforderlich. Deshalb beherrschen wir die Technik hier in Oberammergau besonders versiert.“

Klinik Oberammergau begleitet Patienten über Jahre

Seit Implementierung der operativen Abteilung 1989 besteht ein Verbund mit dem Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie Garmisch-Partenkirchen. Das Besondere an der Klinik Oberammergau ist, dass Patienten vom Kindesalter bis zum Erwachsenendasein behandelt werden. „Wenn wir junge Leute endoprothetisch behandeln und sie sich auch im Erwachsenenalter noch problemlos bewegen können, ohne dass sich das Implantat gelockert hat, stimmt uns das sehr glücklich“, so Dr. Martin Arbogast, der bisher über 250 Vorträge gehalten und über 25.000 Operationen durchgeführt hat. Darüber hinaus, ist der Chefarzt Präsident des Rheumatologenkongresses und erhielt die internationale Ankerkennung als Gastprofessor in China.

Oft werden Zweitmeinungen in Oberammergau eingeholt. Die ausgewiesene Expertise der Mitarbeiter ist gefragt. „Zugutekommt uns natürlich der Standort in einer so ansprechenden Umgebung“, freut sich Arbogast, „denn Lust auf Bewegung ist sehr wichtig, damit betroffene Gelenke trainiert werden und der Muskelaufbau die Selbstständigkeit garantiert. Als Wanderparadies und Wintersportgebiet haben wir hier ganzjährig die besten Voraussetzungen.“

Große Zufriedenheit der Mitarbeiter

Nicht nur die Arbeit, sondern das gesamte Umfeld zeichnet die Klinik in Oberammergau aus. „Die Wertschätzung, die man hier erhält, gibt es selten. Unser Team harmoniert sehr gut, wir haben kaum Personalfluktuation – das spüren die Patienten und fühlen sich wohl.“ Wichtiger Partner ist dem Chefarzt dabei das Pflegeteam. Denn vor der Operation ist nach der Operation – „unsere Pflegefachkräfte sind ein wesentliches Bindeglied zwischen dem Patienten, Arzt, Therapeut und Angehörigen“, so Arbogast. Rund um die Uhr werden die Patienten liebevoll von ihnen versorgt. Um eine Überbelastung gerade in dieser Berufsgruppe zu vermeiden, sorgt die Klinik Oberammergau als Arbeitgeber für ein ausgeglichenes Berufs- und Privatleben. Die Kolleginnen und Kollegen schätzen hier die solide Dienstplanung und die regelmäßigen Arbeitszeiten. Denn als Fachklinik sind Operationen vernünftig geplant und der Feierabend sowie freie Tage in der Regel gesichert. Arbogast ist überzeugt: Wer unter ständigem Stress arbeiten muss, wem kaum Zeit für eine Regeneration bleibt, der hat auch nicht die Kraft, seine Arbeit qualitativ und hochwertig umzusetzen! Von dem strukturierten Arbeitskonzept des Waldburg-Zeil Hauses profitieren nicht nur die Mitarbeiter der Klinik, sondern auch die Patienten.

