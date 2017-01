20-Jährige mit Drogen am Steuer erwischt

Auch gegen den Vater wird Ermittlungsverfahren eingeleitet

Garmisch-Partenkirchen - Kontrolle mit Folgen: Eine junge Frau hatte Cannabis konsumiert, sich hinters Steuer gesetzt und prompt erwischt. Ihr Vater muss sich nun auch verantworten.

Unter Drogeneinfluss hat eine 20-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gestanden, die Beamte des Einsatzzuges aus Murnau am Sonntagmittag in Garmisch-Partenkirchen kontrolliert hatten. Die junge Frau, die mit dem Pkw ihres Vaters (49) unterwegs war, räumte nach dem Drogenvortest ein, Cannabis konsumiert zu haben. Zudem fanden die Beamten in der Mittelkonsole des Fahrzeuges knapp drei Gramm Marihuana.

Logisch, dass sie nicht weiterfahren durfte und stattdessen ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht wurde. Im „Kinderzimmer“ der 20-Jährigen in der elterlichen Wohnung konnten zudem diverse Rauchgeräte, Drogenbehältnisse und Cannabissamen sichergestellt werden. Ihr Vater erklärte gegenüber den Beamten, dass das im Auto gefundene Marihuana ihm gehöre. Somit wird nicht nur gegen seine Tochter, sondern auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rubriklistenbild: © dpa symbolbild