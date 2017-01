Der Mann mit dem „Kümmerer-Gen“

Garmischs Pastoralreferent Peter Wirzberger geht in den Ruhestand

Garmisch-Partenkirchen - Die Chemie hat sofort gestimmt, als Peter Wirzberger 1987 seinen Dienst als Pastoralreferent in der Garmischer Pfarrei St. Martin antrat. Jetzt geht der 65-Jährige in den Ruhestand.

Mit allen Mitteln haben die Eltern gearbeitet. Sogar mit Bestechung. Wenn sich die Kinder anständig aufführen, bekommen sie später Burger und Pommes bei McDonald’s. Bei McDonald’s! Ein Wahnsinnsversprechen für ein sieben-, fünf- und dreijähriges Kind. Zu Hause in Landshut gab es 1987 noch keine Filiale der

Fastfood-Kette. In Garmisch schon. Also, Kinder: Brav sein. Von ihrem Benehmen hing Papas berufliche Zukunft ab.

Peter Wirzberger hatte sich als Pastoralreferent bei der Pfarrei St. Martin Garmisch beworben. An diesem Tag vor 30 Jahren war er mit seiner Familie bei Pfarrer Franz Sand zum Mittagessen eingeladen. Ein Kennenlernen. Der Haken: Die Kinder hatten keine Lust. Nicht auf das Essen, schon gar nicht auf den Umzug. Sie wollten in Geisenhausen bei ihren Freunden bleiben. Daran änderten auch Burger und Pommes nichts.

Das Tischgebet in Pfarrer Sands Wohnung war noch nicht verstummt, da rief Töchterchen Steffi (7) – freilich gerade mit Fleiß: „Ge, Papa, wir beten daheim nie.“ In diesem Moment hatten Peter Wirzberger und seine Frau Beate die Stelle abgeschrieben. Doch Sand mochte die Familie sofort. Wirzberger bekam die Stelle. „Gott sei Dank“, sagt er heute.

Er lacht bei der Erinnerung an das Treffen. An keinem Tag bereuten er, seine Frau oder die Kinder – die fühlten sich „sofort zu Hause“ – den Umzug ins Werdenfelser Land. Sein Gefühl hatte den gebürtigen Würzburger nicht getäuscht: „Beim ersten Öffnen der Pfarrhaustüre hat die Chemie gestimmt.“ Nun geht er nach 29 Jahren in den Ruhestand.

Dieser Tage hat der 65-Jährige überlegt, welches Erlebnis er bei seiner Verabschiedung als das schönste herausgreifen könnte – „aber es gab einfach zu viele“. Eines erzählt er besonders gerne.

+ Einer, der anpackt: Peter Wirzberger hilft im Dezember 2013 mit, die renovierte St.-Martin-Kirche herzurichten. © Andreas Mayer Als er 2012 das Amt des Kirchenverwaltungsvorstands übernahm, liefen die Restaurierungsarbeiten der Pfarrkirche Garmisch längst. Und längst war „vieles schief gelaufen, was nicht mehr zurechtzubiegen war“. Streitereien und Baustopps hatten das Projekt geprägt. Wirzberger wollte es auf bestmögliche Art beenden. Was gelang. Im November 2015 feierten die Gläubigen die Wiedereröffnung. Für sich am meisten gefeiert aber hat der Pastoralreferent, als die Original-Turmuhren angebracht wurden. „Daran hatte keiner mehr geglaubt.“ Wirzberger weinte vor Freude.

Gerührt hat ihn auch eine Kurznachricht, die ihn vor einigen Jahren erreichte. Aus Afghanistan. „Ich bin gut angekommen“, stand da. Geschrieben hatte sie ein junger Mann, Mitte 20, der in der örtlichen Justizvollzugsanstalt in Abschiebehaft gesessen war. Jede von Wirzbergers Seelsorger-Sprechstunden hatte er besucht. Nun vermisse er die Gespräche, schrieb er. Bei solchen Nachrichten denkt Wirzberger: Vielleicht hat er Spuren hinterlassen, dem einen oder anderen geholfen.

Immer wollte Wirzberger etwas bewegen. Nach seinem Grundsatz „nah am Menschen“. Wahrscheinlich, sagt er, hat er ein „Kümmerer-Gen“. Wenn er merkt, dass etwas nicht läuft, „hab’ ich das dringende Bedürfnis, etwas zu unternehmen“. Wie aktuell, wenn es um seine Nachfolge geht. Harmonie vorzugaukeln, wo es keine gibt, war nie seine Art. Dafür klare Worte, manchmal „scharf wie ein Messer“, schreibt Pfarrer Josef Konitzer in der Weihnachtsausgabe des Pfarrverbandsheftes. Wirzberger sieht das als Kompliment. Er zitiert eine Stelle im Alten Testament: „Ich mache meine Stirn hart wie Kieselstein.“ Um mit ihr dann durch die Wand zu rennen? Wirzberger lacht. Man könne es ja probieren.

Gen und Grundsatz rufen fast nach einer Kandidatur für den Marktgemeinderat. Wirzberger winkt ab. Kirchlicher Beruf und Parteipolitik passen für ihn nicht zusammen. Im Ruhestand sucht er solche Herausforderungen nicht mehr. Neulich trug er Termine in seinen Kalender ein und stellte erfreut fest: kaum ein Abendtermin in den nächsten Monaten. Die vier bis fünf Sitzungen pro Woche wird er nicht vermissen.

Offiziell verabschiedet wird er am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr in einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin – auch wenn er diese Aufmerksamkeit nicht bräuchte. Er steht lieber im Hintergrund. Dort hat er viel bewegt. Und noch mehr erlebt.