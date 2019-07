Drama nahe der Frauenalpl - Wanderer (36) rutscht aus und stürzt 100 Meter in die Tiefe

Frauenalpl: Drama beim Wandern - 36-Jähriger rutscht aus und stürzt 100 Meter in die Tiefe. (Symbolbild)

36-Jähriger stirbt

Am Sonntagvormittag ereignete sich in der Nähe der Frauenalpl ein Drama. Ein 36-jähriger Wanderer rutschte aus und stürzte 100 Meter in den Tod.

München/Frasdorf - Ein 36 Jahre alter Mann aus Garmisch ist nahe der Frauenalpl beim Wandern 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Er sei zusammen mit einem 28-Jährigen am Sonntagvormittag von der Schachenhütte zur Frauenalpl im Wettersteingebirge unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Frauenalpl: Drama beim Wandern - 36-Jähriger rutscht aus und stürzt 100 Meter in die Tiefe

Im Bereich der Schachenplatte sei der 36-Jährige im weglosen Gelände aus bislang ungeklärten Gründen ins Rutschen gekommen und in die Tiefe gestürzt. Sein Begleiter, ebenfalls Garmischer, setzte umgehend einen Notruf ab. Der Notarzt konnte wenig später aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

