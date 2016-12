Gute Nachrichten von Deutschlands höchster Baustelle

Neue Eibsee-Seilbahn: Team hat Rückstand aufgeholt

Garmisch-Partenkirchen - In einem Jahr dürfte gerade das Team der Zugspitzbahn feiern: Läuft alles nach Plan, ist in einem Jahr die neue Eibsee-Seilbahn gerade in Betrieb, ein 50-Millionen-Euro-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Einen Grund zu feiern gibt es schon jetzt.

Der November, er war ein guter Monat. Für die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) im Allgemeinen und für Peter Huber im Besonderen. Weil der tiefe Winter ausgeblieben ist, das schöne Wetter gehalten hat. Genau das hat dem Technischen Vorstand vor kurzem noch Sorgen bereitet: Erst der durchwachsene Sommer, durch den sich die Arbeiten für die neue Eibsee-Seilbahn verzögerten. Dann die ungewissen Prognosen für November und Dezember – all das hat an ihm gezehrt. „Kommt jetzt der tiefe Winter, kommen für uns die Probleme“, sagte er gegenüber dem Tagblatt Anfang November. Doch er kam nicht. Huber und sein Team haben es geschafft: Sie haben die sechs Wochen Rückstand aufgeholt und das Bauziel 2016 erreicht.

Schönwetterphase optimal genutzt

Die Schönwetterphase im November und Anfang Dezember habe die Mannschaft „optimal genutzt“, sagt BZB-Sprecherin Verena Lothes. Sie hebt wie Huber das enorme Engagement aller Beteiligten hervor, die sich für das gemeinsame Ziel einsetzten. Trotz zum Teil eisiger Temperaturen auf der Zugspitze. Auch samstags und sonntags schufteten sie. Nun sind die Stahlbau-, Fassaden-, und Abdichtungsarbeiten am neuen Treppenhaus an der Bergstation im Süden abgeschlossen. Der Bahnsteig zwischen den beiden Betontürmen auf der Nordseite ist errichtet, einer der beiden Kräne bereits demontiert. Die Materialseilbahn transportiert die Einzelteile nun zurück ins Tal.

Auch an der Talstation am Eibsee in Grainau kam das Team gut voran. Zwei Wochen hinkten die Arbeiten dort dem Plan hinterher. Nun ist das Dach drauf, die Fenster sind eingebaut. Der Winter kann kommen. Und mit ihm die Weihnachtsferien. Bis 8. Januar 2017 werden sich die Arbeiter nun ein wenig erholen. Danach aber wird auf Deutschlands höchster Baustelle wieder gewerkelt. Die Seilbahntechnik wird montiert, am künftigen Mittelbahnsteig der Bergstation im Norden stehen noch Stahlbauarbeiten an. Im Tal startet der Innenausbau.

Der Zeitplan sagt: Betriebsstart am 21. Dezember 2017

Bereits heute in einem Jahr soll die neue „Seilbahn Zugspitze“ Gäste befördern. Der ehrgeizige Zeitplan sagt: Am 21. Dezember 2017 geht sie in Betrieb. Ihre Vorgängerin wird am 3. April abgeschaltet. Die Fahrten auf die Zugspitze übernimmt dann ab Grainau die Zahnrad- in Verbindung mit der Gletscherbahn.

Wie berichtet, hat die BZB zur Verstärkung eine neue Berglok angeschafft, die ab zwischen den Bahnhöfen Grainau und Zugspitzplatt zum Einsatz kommt – zu vereinzelten Ausbildungsfahrten und bei Bedarf für Dienst- und Güterzüge wohl bereits ab Anfang 2017. Denn vor einer guten Woche hat das Bundesamt für Verkehr in der Schweiz die Berglok 19 einer sogenannten Typprüfung unterzogen – sie hat bestanden. Nun fehlt nur noch die Zulassung durch die Regierung von Oberbayern. Auch der Januar könnte ein guter Monat werden für die Zugspitzbahn und ihr Team.