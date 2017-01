Keine Angst vor Trump

Neujahrsempfang von Marktgemeinde und Marshall-Center

Garmisch-Partenkirchen - Der neue US-Präsident Donald Trump legt am Freitag seinen Amtseid ab. Ein Ereignis, das auch beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde und des George-C.-Marshall-Center Thema war.

Ruhig sitzen, das fiel den meisten der Gäste schwer. Schon nach den ersten Takten, die das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen unter der Leitung von Oberstleutnant Karl Kriner beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde und des George-C.-Marshall-Centers angestimmt hatte, wippten viele mit den Füßen mit. Kein Wunder, der „Teufelstanz“ von Josef Hellmesberger ist einfach zu schwungvoll. Als Anspielung auf das, was sich in diesen Tagen in der US-Hauptstadt Washington abspielt, wo am Freitag der neue Präsident Donald Trump seinen Amtseid ablegt, sollte das Musikstück freilich nicht verstanden werden. Sondern einzig als perfekte Einstimmung ins Neue Jahr.

Und dem sieht Generalleutnant a.D. Keith W. Dayton gelassen entgegen. „Einige von Ihnen sind vielleicht über die Zukunft des Marshall-Centers beunruhigt“, wandte sich der Direktor der deutsch-amerikanischen Einrichtung an die Vertreter von Politik, Wirtschaft, Militär, Geistlichkeit, Kultur und Vereinen im Kongresshaus-Festsaal. „Sie alle haben in den Nachrichten mitverfolgt, wie der zukünftige Präsident Trump zur NATO und zur Europäischen Union steht.“ Grund zur Besorgnis besteht Dayton zufolge nicht: „Ich glaube, dass das Marshall-Center in die Entwicklung seiner Europapolitik involviert werden und unsere neue Partnerschaft mit Berlin von großer Bedeutung sein wird.“ Zudem präsentierte er den Gästen einen Trumpf, nämlich die hervorragende Verbindung zum neuen US-Verteidigungsminister Jim Mattis. „Er war 2013 in Garmisch-Partenkirchen und respektiert das, was wir hier tun, in großem Maße.“ Das habe der General a.D. erst vergangene Woche ihm gegenüber untermauert. „Und betont, dass das, was wir hier leisten, eines der Schlüsselelemente der Beziehung zwischen Amerika, Deutschland und der Zukunft Europas ist.“

Das hervorragende Miteinander zwischen der Einrichtung und der Marktgemeinde hob nicht nur Dayton, sondern auch Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) hervor. Für sie stellte der Neujahrsempfang die perfekte Gelegenheit dar, um auf das Erreichte zurückzublicken und auf die Projekte in diesem Jahr vorauszuschauen. Neben der Sanierung des Olympia-Skistadions und des Kongresshauses, das dann auch eine Tiefgarage erhalten soll, was etliche Gäste sichtlich erleichtert zur Kenntnis nahmen, hob sie besonders die Neugestaltung des Eingangsbereichs zur Partnachklamm hervor. Und sie erinnerte daran, dass viele Themen, wie die Bewältigung der Flüchtlingsströme auch weiterhin präsent sind.

Die Suche nach den besten Lösungen und deren Umsetzung bedarf intensiver Gespräche mit allen Beteiligten“, betonte Meierhofer. „Dabei sollte bei der bestehenden Meinungsvielfalt Respekt vor Andersdenkenden und der unbedingte Wille nach fairen demokratischen Regeln den Diskurs bestimmen.“ In diesem Zusammenhang teilt sie die Sorge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „über eine Verrohung der Sprache und den Verlust der gegenseitigen Wertschätzung“. Eine Entwicklung, die immer häufiger auch im Gemeinderat zu beobachten ist. Beim Empfang im Kongresshaus freilich nicht. Da herrschte Einigkeit angesichts der Herausforderungen und darüber, dass diese – egal ob auf kommunaler oder internationaler Ebene – nur gemeinsam gestemmt werden können.