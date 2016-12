Malkünste führen in die Staatskanzlei

Bereit für den großen Auftritt: (v. l.) Simon Thuillier, Seppi Kocmann, Philippe Thuillier und Thomas Leupold fahren in Begleitung von Maria Daisenberger-Thuillier (h.) nach München, um Ministerpräsident Horst Seehofer den Segen der Heiligen Drei Könige zu bringen.

Oberauer Sternsinger fahren zu Horst Seehofer

Oberau - Einen besonderen Auftritt haben die Oberauer Sternsinger vor sich. Vier von ihnen - Simon und Philippe Thuiller, Seppi Kocmann sowie Thomas Leupold - bringen Ministerpräsident Horst Seehofer den Segen der Heiligen Drei Könige.

Den Horst Seehofer, den kennen sie. Logisch. Was für eine Frage. „Aus dem Fernsehen“, sagt PhilippeThuillier. „Und aus der Zeitung“, ergänzt Seppi Kocman. Persönlich haben sie den Bayerischen Ministerpräsidenten aber noch nie gesehen. Bisher. Die beiden Neunjährigen fahren am Freitag, 30. Dezember, zusammen mit Simon Thuillier (7) und Thomas Leupold (10) mit ihrer Sternsinger-Ausrüstung nach München und bringen Seehofer ihren Segen.

Zu verdanken haben es die Oberauer Buben ihrem Jüngsten, dass sie mit drei anderen Gruppen aus dem Erzbistum München-Freising in der Staatskanzlei auftreten dürfen. Wer bei dieser Gelegenheit dabei sein wollte, musste nämlich erst einmal seine Buntstifte zücken. „Eine bayerische Diözese darf immer die Sternsinger zum Ministerpräsidenten schicken“, erklärt Susanne Weber, Gemeindereferentin im Pfarrverband Partenkirchen- Farchant-Oberau. „Heuer sind wir an der Reihe.“ Um möglichst vielen Mädchen und Buben die Chance auf einen Besuch bei Seehofer zu geben, entschieden sich die Verantwortlichen des Erzbistums dazu, einen Malwettbewerb auszuloben.

+ Ausgewählt wurden die Buben dank Simons Malkünsten, der sich und seine Freunde als Sternsinger verewigt hat. Die perfekte Aufgabe für Simon, der sofort Feuer und Flamme war. „Wir sollten ja unsere eigenen Sternsinger malen“, erklärt der Siebenjährige. Und genau das hat er perfekt umgesetzt. Nachdem in Oberau ein Hirte an Stelle eines Engels als Sternträger mit den Heiligen Drei Königen von Haus zu Haus zieht, hat er gleich sich selbst in dieser Rolle verewigt. Ein Bub mit einem offenen Lachen und einem schneidigen Trachtenhut. Aber nicht nur er, seine Begleiter sind ebenfalls sehr gut getroffen, weshalb Simons Werk auch zu den Gewinner-Bildern zählt.

Die Freude darüber war selbstredend groß unter den Buben. „Simon ist laut jubelnd zu mir ins Zimmer gelaufen“, erinnert sich Phillippe an die begeisterte Reaktion seinen Bruders. Ihre beiden Mitstreiter verständigte dann ihre Mama Maria Daisenberger-Thuillier, die jetzt am Freitag auch mit den Kindern nach München fährt. „Um 12 Uhr gibt’s Mittagessen im Hofbräuhaus, dann laufen wir in die Staatskanzlei und schauen erst einmal den Kabinettsaal an“, verrät sie das Programm. Ehe die Buben auf Seehofer treffen, müssen sie sich umziehen und vor allem den großen Auftritt noch ganz genau proben.

Lernen ist auch jetzt nach Weihnachten angesagt. Auf der Anforderungsliste des Erzbistums stehen für diesen Besuch nämlich zwei Lieder – „Von Tür zu Tür“ mit einem afrikanischen Kehrvers, das zum Motto der Sternsingeraktion 2017 „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ passt, und Laudato Si, ein Titel den die Kinder in der Regel aus dem Religionsunterricht schon kennen. Doch damit nicht genug: Auch das Segensgebet gilt es noch einzustudieren. „Und sie mussten eine neue Schatztruhe für München basteln“, erzählt Weber. „Eine, in die ein Kuvert passt.“

Klar, dass der Ministerpräsident den Buben auch eine Spende mitgibt. Schließlich sammeln sie wie alle übrigen Sternsinger für einen guten Zweck. Unter dem Motto „Kinder für Kinder“ erfahren sie dieses Mal, wie wichtig ihr Engagement für Mädchen und Buben ist, die vom Klimawandel direkt betroffen sind. Am Beispiel der Region Turkana im Nordwesten von Kenia sehen sie, welch schwerwiegende Folgen die Veränderungen des Weltklimas für Menschen haben.

Die Mission, sich für Kinder in den ärmeren Regionen dieser Erde einzusetzen, ist den Oberauer Buben vertraut. Simon, Philippe, Seppi und Thomas sind Sternsinger-erprobt. Der zehnjährige Thomas ist sogar schon zum sechsten Mal unterwegs. Durch den Besuch bei Horst Seehofer wird die Aktion 2017 aber eine ganz besondere. Eine, bei der sie den Mann, den sie sonst nur aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung kennen, hautnah erleben. Eine Gelegenheit, die Seppi nutzen will, um den Landesvater zu fragen, ob auch er als Bub als Sternsinger unterwegs war.

Die Aussendung

der Sternsinger für das Dekanat Werdenfels erfolgt am Montag, 2. Januar 2017, in Wallgau. Beginn ist um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakob.