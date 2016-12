22-Jähriger wird mit Messer verletzt

Beamten hoffen auf Zeugenhinweise

Garmisch-Partenkirchen - Zu einem heftigen Zwischenfall ist es am ersten Weihnachtsfeiertag gekommen: Zwei Männer sind in den frühen Morgenstunden auf einen Garmisch-Partenkirchner losgegangen und haben ihm Verletzungen zugefügt.

Eine gefährliche Körperverletzung beschäftigt die Garmisch-Partenkirchner Polizei. Um die unbekannten Täter zu fassen, die am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 5 und 5.30 Uhr einen 22-jährigen Garmisch-Partenkirchner in der Ludwigstraße attackiert haben, hoffen die Beamten nun auf Zeugen.

Offenbar sprachen die beiden dunkelhäutigen Männer den Einheimischen an und beleidigten ihn. Daraufhin entbrannte ein Streit, in dessen Verlauf die beiden Täter nach Auskunft der Polizei jeweils ein Messer zogen und auf den Garmisch-Partenkirchner losgingen. Dieser erlitt eine Schnittverletzung am Unterarm und an der Wange. Trotzdem konnte er sich noch wehren und verletzte einen der beiden Angreifer im Gesicht. Danach flüchteten dieser und sein Komplize in unbekannte Richtung. Der verletzte 22-Jährige musste ärztlich versorgt werden.

Die beiden Täter werden folgendermaßen beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer der Männer war mit einer schwarzen Lederjacke mit Kapuze samt Fellbesatz, einer blauen Jeans und beigen Schuhen bekleidet. Sein Begleiter hat einen Oberlippenbart und trug einen grauen Pullover sowie eine blaue Jeans. Wer zu diesem Vorfall oder zu den beiden Tätern Angaben machen kann, erreicht die Beamten unter Telefon 0 88 21/91 70.

