Erster Einsatz als Rennarzt

Premiere auf der Kandahar gemeistert

von Tanja Brinkmann schließen

Garmisch-Partenkirchen – Er ist der Neue im Team und hat sich schon bewährt: Dr. Christoph Mößmer hat seinen ersten Einsatz als Rennarzt auf der Kandahar hervorragend gemeistert.

Bei den Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen ist Dr. Christoph Mößmer schon lange am Start. Bisher schob der Unfallchirurg und Sportorthopäde allerdings im Klinikum Dienst, wo stets mehr Personal eingeteilt ist, wenn die weltbesten Rennfahrer die Kandahar runterrasen. Bei der Abfahrt und dem Super-G der Damen meisterte der 49-jährige Grainauer jetzt seine Premiere auf der Strecke. Und ist sichtlich „froh, dass alles so reibungslos und vor allem ohne große Verletzungen geklappt hat“. Zwar gab es bei der Abfahrt am Samstag etliche Stürze, aber nur zwei Athletinnen mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. „Eine hat eine Halswirbelverletzung, die zum Glück nicht so schlimm ist, wie zunächst vermutet“, sagt Mößmer. Die andere konnte nach der ambulanten Versorgung wieder gehen.

Erleichtert, dass beide Tage weitgehend unfallfrei abliefen, zeigt sich auch Thomas „Mulei“ Müller (48). „Wichtig ist außerdem immer, dass alle Einsatzkräfte gut heimkommen“, betont der Einsatzleiter der hiesigen Bergwachtbereitschaft. Und das hat geklappt. 35 Retter und sechs Notärzte waren an den beiden Renntagen am Start. Ein eingeschworenes Team, für das auch Mößmer dankbar war. „Von Seiten der Bergwacht und des Skiclubs wurde an alle Eventualitäten gedacht“, unterstreicht der Leitende Oberarzt am Klinikum. Dadurch sei sein erster Renneinsatz wesentlich erleichtert worden. Mit Sport-Großveranstaltungen hat der gebürtige Münchner allerdings schon Erfahrungen gesammelt – beim Eishockey und beim Segeln.

Er, die anderen Mediziner und die Bergretter dürfen sich nun erst einmal drei Tage lang ausruhen. Dann müssen einige der Ärzte sowie Müller und seine Mannschaft wieder antreten. Mit größerer Personalstärke, schließlich ist die Herrenabfahrt mit 3300 Metern knapp 400 Meter länger als die der Damen. Dafür gilt es, beim Training am Donnerstag und den drei Rennen am kommenden Wochenende sämtliche Strecken-Abschnitte mit Rettern zu besetzen. Für den weltcup-erfahrenen Müller kein Problem, die Einsatzpläne stehen längst.

Ob er bei den Herren-Rennen wieder Mößmer an seiner Seite hat, steht derweil noch nicht fest. „Auf Zuruf“ wäre der Orthopäde, der zudem Mannschaftsarzt beim Deutschen Skiverband ist, zur Stelle. Sollte sein Kollege Dr. Christian Schaller, der als Chefarzt ans Krankenhaus in Brixen/Südtirol wechselt, wieder verhindert sein, ist er am Start.