Schneehaufen nicht gesehen: Auto kippt

Schaden fällt nicht gerade gering aus

Garmisch-Partenkirchen - Winterpanne: Ein Garmisch-Partenkirchner ist mit seinem Pkw in einen Schneehaufen gefahren. Der Mann blieb unverletzt.

Vermutlich hat er durch seine beschlagene und angefrorene Frontscheibe zu wenig gesehen. So erklärt sich die Polizei, warum ein Garmisch-Partenkirchner (30), der am Freitagmorgen mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Norden unterwegs war, in einen Schneehaufen am Fahrbahnrand geriet. Daraufhin kippte sein Pkw zur Seite, wobei ein Sachschaden um die 4500 Euro entstand. Der Mann blieb unverletzt.

