Neuer Sprung wird nach Training entschärft

Damen-Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen: „Hupferl“ am Tröglhang

von Katharina Bromberger schließen

Garmisch-Partenkirchen - Die Ski-Damen sind heiß auf die Abfahrt und den Super-G an diesem Wochenende in Garmisch-Partenkirchen. An zwei Trainingstagen haben sie die Kandahar und ihre Tücken kennengelernt. Besonders genau schauten sie sich den neuen Sprung am Tröglhang an.

Man muss ja immer ein bisschen was Neues bieten. Um die Attraktivität zu erhöhen. Und wenn’s nur ein „kleines Hupferl“ ist. So beschreibt Florian Fischer vom Organisationskomitee des Ski-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen, den Sprung, den die Organisatoren auf der Damen-Abfahrt am Ausgang des Tröglhangs eingebaut haben. Erstmals in diesem Jahr.

Im Training am Donnerstag war’s wirklich noch ein Sprung. „Im gesamten Frauen-Weltcup einer der höchsten und weitesten“, urteilte die US-Amerikanerin Breezy Johnson. Geblieben für das Training am Freitag und das Rennen an diesem Samstag ist besagtes Hupferl. Denn in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Internationalen Skiverbands (FIS) um Renndirektor Atle Skaardal wurde die Stelle entschärft. „Geländeanpassungen“ nennt TV-Koordinator Fischer die Arbeiten. Manche Athletin befürwortete den Schritt, manch andere wäre gerne bei der spektakuläreren Variante geblieben.

Ramona Siebenhofer: „Es war echt cool zum Hupfen“

Tina Weirather zum Beispiel hat’s richtig gut gefallen. „Der Sprung ist super“, urteilte die Liechtensteinerin am Donnerstag. Zu demselben Schluss kam Ramona Siebenhofer, die mit Platz zwei beim Training am Freitag überzeugte. Sie fand’s am Vortag „echt cool zum Hupfen“ – auch wenn sie sich „kurz erschrocken“ hatte, wie lange sie in der Luft segelte. Wie der Österreicherin erging es vielen. Sofias Goggio hatte die Ausmaße „so nicht erwartet“, doch hatte eine Teamkameradin die Italienerin gewarnt, sie solle sich am Absprung „klein machen“ – hat funktioniert. Als „etwas komisch“ empfand die Schweizerin Lara Gut die Passage und sah noch „Verbesserungspotenzial“.

Ilka Stuhec gefällt die kleinere Variante besser

Diese Meinung vertraten offenbar auch die FIS-Verantwortlichen nach dem ersten Testlauf und reagierten. Lindsey Vonn gefiel das Ergebnis. Als „okay“ bezeichnete die US-Amerikanerin den Sprung. „Ich finde nicht, dass zu viel abgetragen wurde.“ Im Gegenteil, fand Mitfavoritin Ilka Stuhec aus Slowenien. Sie mag die kleinere Variante lieber. Da stimmen die deutschen Fahrerinnen Katrin Hirtl-Stanggassinger, Michaela Wenig, Kira Weidle, Patrizia Dorsch und Meike Pfister unisono zu.

Ob nun Hupferl- oder Sprung-Liebhaberin – in einem weiteren Punkt waren sich die Athletinnen einig: Sie freuten sich auf die Kandahar-Rennen an diesem Samstag und Sonntag. Oder, um es mit den Worten von Ilka Stuhec zu sagen: „Es ist super, hier zu fahren und macht total viel Spaß.“