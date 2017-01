„Venogap“: Die neue Spezialklinik für Krampfader-Behandlungen

Konzept wird nun vorgestellt

Garmisch-Partenkirchen - Dieses Leiden ist leidig: Noch in diesem Jahr kann man Krampfadern in Garmisch-Partenkirchen behandeln lassen. In der „Venogap“, der neuen Spezialklinik am Klinikum.

Die Gelenkersatz-Klinik „Endogap“ im Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat längst einen hervorragenden Namen. Dann, wenn’s um den Einbau neuer Gelenke, insbesondere in Hüfte und Knie, geht. Doch schon bald kommt eine weitere Spezialklinik im Krankenhaus an der Auenstraße hinzu. „Noch in diesem Jahr eröffnen wir in unserem Haus die ,Venogap‘“, kündigt Dr. Stefan Nöldeke an. Diese widme sich ausschließlich der Behandlung von Krampfader-Leiden“, erklärt der Chefarzt für Gefäßchirurgie, der auch die Leitung der neuen Abteilung übernimmt. „Die sind nämlich alles andere als ein Schönheitsfehler.“ 40 Prozent der Bevölkerung leiden darunter: Krampfadern gehören zu den häufigsten chronischen Krankheiten – auch und gerade im Werdenfelser Land. Als Folge des hier besonders hohen Altersquerschnitts seien nämlich im Landkreis 15 000 bis 20 000 Menschen von diesem Leiden, das auf gestörtem Blutumlauf in den Venen beruht, nicht nur betroffen, „sondern auch behandlungsbedürftig. Krampfadern können bis zum offenen Bein und gar zur Amputation führen.“

Der Experte lädt darum auch zur kommenden Folge der Medizin-Info-Serie „Gesundheit im Dialog“ am Montag, 23. Januar, um 19.30 Uhr ins Klinikum selbst ein. An dem Abend dreht sich schließlich alles um neue Konzepte zur Behandlung von Krampfadern. Nachdem das Gefäßsystem Nöldekes Fachgebiet ist, ist er auch der einzige Referent. Einziges Thema ist die Live-Demonstration von Geräten mit Ultraschall, Radiofrequenz- und Laser-Technologie. „In der ,Venogap-Klinik‘ werden neben herkömmlichen insbesondere aber die neuen Verfahren inklusive Radio-Frequenz- und Laser-Ablation, Oberflächen-Lasertherapie sowie die Vena-Seal-Klebermethode zur Behandlung der Varikose angeboten.“

Krampfadern seien nichts anderes als Venen mit Fehlfunktionen durch Erweiterung oder Krümmung beziehungsweise beschädigten oder zerstörten Venenklappen, die den Rücktransport des Blutes aus den Beinen zum Herzen nicht mehr richtig erfüllen können. Ursache sind Nöldeke zufolge neben genetischen Faktoren Übergewicht und Fettsucht, frühere Thrombosen, Hormonumstellungen wie Schwangerschaft, Geburten oder Wechseljahre sowie Berufe mit längerem Stehen – darum leiden auch Frauen viel häufiger als Männer daran. Mit vielerlei Maßnahmen könne man die Erkrankung positiv beeinflussen oder verlangsamen: Bewegung der Beine, flache Schuhe, Liegen und Laufen, nicht zu enge Kleidung, Vermeidung von zuviel Wärme durch Sonnenbäder, Stützstrümpfe, Beinduschen oder Wassertreten.

Doch was, wenn behandelt werden muss? Das operative „Stripping“, das „Ziehen“ der Krampfader wird noch immer am meisten angewandt. „Doch heute verwenden wir schonendere Verfahren: Bei der Laser-, der Radiofrequenz- sowie der mit Spezialklebern angewandten Sklerotherapie wird unter Ultraschallkontrolle die Innenauskleidung der Venen zerstört, sodass, ohne sie zu entfernen, der Blutstrom unterbunden wird.“ Alle diese Verfahren sollen in der neuen Klinik angewandt werden, verdeutlicht Nöldeke. „Unsere Idee ist es, den Patienten im Anschluss an die Behandlung noch eine Woche Urlaub im Landkreis zu empfehlen – das könnte auch unserer Gesundheitsregion sehr nützen.“

