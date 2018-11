Vorhaben werden verschoben: Garmisch-Partenkirchner Bauamt ist „am Limit“

Das Dilemma wird gerade bei Haushaltsberatungen deutlich. Eine Vielzahl von Projekten wurde nicht realisiert. Aus Mangel an Mitarbeitern. Vor allem das Bauamt ist nach Meinung vieler Gemeinderäte völlig überlastet.

Garmisch-Partenkirchen – Die Klagen häufen sich. Darüber, dass Bauvorhaben immer wieder verschoben werden. Darüber, dass nichts vorangeht. „Die Mitarbeiter im Bauamt sind völlig überfordert“, meint CSU-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Koch. Nicht fachlich, aber personell. „Die Leute sind am Limit.“ Kein Wunder angesichts der Vielzahl an Projekten, allein die Sanierung des Olympia-Skistadions und der Neubau des Kongresshauses fordern einiges an Manpower. „Da fehlt’s an allen Ecken und Enden.“

Während der Haushaltsberatungen, die schon angelaufen sind, wird dieses Dilemma wieder deutlich. Die Pistenraupen-Garage am Gudiberg ist für Alois Maderspacher (CSU) schon fast symptomatisch dafür. „Jedes Jahr steht sie wieder im Haushalt und wird dann doch nicht gebaut, weil man’s nicht geschafft hat.“ Genau wie die Sanierung der Toiletten im Kainzenbad. Auch so ein Projekt, das wieder ins nächste Jahr verschoben wird. „Unbefriedigend“ findet der erfahrene Kommunalpolitiker dieses Vorgehen. Auch er macht die Überlastung des Bauamts dafür verantwortlich. „Da müsste noch ein Mitarbeiter eingestellt werden“, findet er. Mindestens einer.

Viele Projekte laufen

Die Ansicht der beiden CSU-Vertreter teilt Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) nicht. Trotzdem schwebt auch ihr eine zusätzliche Stelle vor – eine Fachkraft für Vergaben, die sie möglichst schnell ausschreiben will. „Die werden in der Tat immer komplizierter.“ Zumal sich auch die Rechtslage ständig ändere. Weitere Kapazitäten seien durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge frei geworden, somit erkennt sie die angesprochenen Probleme nicht. Dass die Mitarbeiter der Verwaltung – Bauamt und -aufsicht – eine Menge an Projekten stemmen müssen, räumt aber auch sie ein. „Das zeigt, dass etwas vorangeht.“ Unter ihrem Vorgänger sei’s ja nur die Sprungschanze gewesen. Eine Spitze, die sie sich nicht verkneifen kann. Jetzt stünden neben Skistadion und Kongresshaus auch das Eingangsgebäude der Partnachklamm, „das seit Jahren fällig war“, das gesamte Bahnhofsareal und der Kommunale Wohnungsbau auf ihrer Agenda. „Spannend“ nennt sie diese Vorhaben – für sie und für ihre Mitarbeiter. Die sind im Baubereich seit ihrem Amtsantritt kontinuierlich mehr geworden. Und das, obwohl Meierhofer ansonsten eher Stellen reduziert. 2014 waren’s 19,25, aktuell sind’s 23 – inklusive Wirtschaftsförderer, „der ja vor allem für die Ortsentwicklung zuständig ist“.

Aufgaben werden mittlerweile auch vergeben

Nicht immer müssen diese alles aus eigener Kraft stemmen. Immer mehr, beispielsweise die Erstellung von Bebauungsplänen, werden auch vergeben. Genau wie die Wettbewerbe, die aktuell zur Erweiterung der Bürgermeister-Schütte-Schule, für den Umbau des alten Finanzamts und den Wohnungsbau auf dem Zollhaus-Areal laufen. „Die werden bei uns im Haus nur vorbereitet.“

Gut und schön, dass viel vergeben wird, meint Maderspacher. „Aber auch da muss man hinterher sein und alles kontrollieren.“ Neben den bereits angesprochenen Aufgaben denkt er noch an den Erhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften und das Radwegekonzept. Ebenfalls Projekte, die Mitarbeiter fordern. Und die seien ja jetzt schon überlastet.

Ins gleiche Horn stößt Peppi Braun (Freie Wähler). „Der Personalstand bleibt gleich, aber die Arbeit wird immer mehr.“ Mit der unguten Folge, dass Vorhaben, obwohl sie im Haushaltsplan stehen, nicht realisiert werden können. „Für mich ist das der falsche Weg“, unterstreicht Braun. Bei den Etatberatungen werden er und etliche andere Mitglieder des Gemeinderats dieses Dilemma wieder ansprechen. „Unsere Einflussmöglichkeiten sind aber begrenzt“, bedauert Koch. Personalangelegenheiten obliegen Meierhofer, „darauf legt sie größten Wert“. Somit können die Gemeinderäte nur bei der jährlichen Verabschiedung des Stellenplans darauf verweisen, dass Leute fehlen. Vor allem im Bauamt.