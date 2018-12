Garmisch-Partenkirchner Einzelhändler entsetzt: Amt verbietet Hinweistafel für Postservice 

Lange hat Mark Ahrens gewartet und gehofft. Vergeblich. Er darf kein Hinweisschild auf eine Serviceleistung auf der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen aufstellen. Der Geschäftsmann weiß aber noch nicht, ob er sich mit dieser Entscheidung der Gemeinde abfindet.

Garmisch-Partenkirchen –Jetzt ist es amtlich: Mark Ahrens hat vergeblich auf eine Erlaubnis zum Aufstellen eines Kundenstoppers gehofft. Im August hatte der Schreibwarenhändler nach intensiven Auseinandersetzungen mit dem Ordnungsamt einen Antrag auf Sondernutzung für einen DHL-Kundenstopper vor seinem Ladengeschäft an der Bahnhofstraße in Garmisch-Partenkirchen gestellt. Dem Schreibwarenhändler wurde vom Ordnungsamt untersagt, ein Hinweisschild auf dem Gehweg aufzustellen.

Was den Geschäftsmann aber fast noch mehr ärgert, ist, wie der Vorgang vom Amt bearbeitet wird. „Nach Paragraf 75, Seite 2, VWGO ist die Behörde innerhalb von drei Monaten dazu verpflichtet ist, dem Antragssteller einen Bescheid über den Antrag mitzuteilen, die Frist ist längst überschritten worden“, beklagte der streitbare Einzelhändler noch vor Kurzem. Als er erfuhr, dass der zuständige Mitarbeiter im Amt schwerer erkrankt sei und er nach dessen Genesung umgehend einen Bescheid erhalten werde, verlängerte Ahrens die Frist von sich aus auf den 14. Dezember: „Für Erkrankungen von Mitarbeitern habe ich natürlich großes Verständnis.“ Dennoch fragte er sich: „Wäre es aber trotzdem vom Ordnungsamt nicht angebracht gewesen, mir als Antragssteller eine kurze Mitteilung zu geben, dass sich der Bescheid wegen eben dieser Erkrankung des zuständigen Sachbearbeiters noch etwas verzögern könnte, um eine eventuelle Untätigkeitsklage nach Paragraf 75 VWGO zu vermeiden?“

Dass sich die Politik und ein Teil des Rathauses immer mehr vom Bürger entferne, ist genau der Punkt, den er bereits in einem früheren Schreiben angekreidet habe.

Laut dem Ordnungsamt ist Ahrens allerdings mehrfach und schon in früheren Jahren schriftlich über das Verbot und die Rechtsvorschriften in Hinblick auf das Aufstellen von Kundenstoppern hingewiesen worden.

Antrag wird nach „intensiven hausinternen Prüfungen“ abgelehnt

Ahrens fragt sich seit einiger Zeit zudem, was unansehnlicher und gefährlicher für den Bürger sei: Die weiterhin nicht funktionierende, von einer Baustellenabsperrung umrandete Laterne nebst gestapelten Gehwegplatten vor seinem Geschäft? Oder aber ein DHL-Kundenstopper, welcher Einheimische und Touristen auf eine Serviceleistung aufmerksam machen möchte? Zu guter Letzt, oder besser gesagt, zu schlechter Letzt erhielt er am 13. Dezember die lang erwartete Antwort, unterzeichnet vom Zweiten Bürgermeister Wolfgang Bauer (CSU). In dem Behördenschreiben heißt es kurz und bündig: „Nach intensiven hausinternen Prüfungen müssen wir Ihnen mitteilen, dass dem Antrag aus grundsätzlichen Erwägungen nicht stattgegeben werden kann.“

„Ich bin entsetzt über den Bescheid“, sagt Ahrens wütend. „Ich hätte gerne die Bevölkerung von Garmisch-Partenkirchen per Werbeständer darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Postservice anbieten. Das Ordnungsamt hat mir auch keine Alternativmöglichkeiten für eine mögliche Werbung angeboten, so wie es mir von einem Mitarbeiter zugesichert worden war.“ Für ihn ist nicht nachvollziehbar, dass man für einen solchen Bescheid, bei dem sowohl die Rechtsbehelfsbelehrung, als auch die Einzelfallprüfung fehle, nach Antragstellung mehr als drei Monate lang gebraucht habe: „Ich werde mich jetzt mit meinem Anwalt besprechen und dann entscheiden, ob ich Widerspruch einlege.“

Barbara Falkenberg