„Die Leute werden immer unmöglicher“: Rücksichtslose Autofahrer am Eibsee – Straße nicht länger gesperrt

Von: Katharina Bromberger

Wegen uneinsichtiger Autofahrer will das bisher beauftragte Unternehmen sich nicht länger darum kümmern, die Straße zum Eibsee zu sperren. Zu oft wurden Mitarbeiter beleidigt.

Grainau – Auf keinen Fall will Stephan Märkl, dass sein Eibsee verbal niedergemacht, verunglimpft, schlecht geredet wird. Er liebt ihn. „Einfach ein schönes Platzerl.“ Gern radelt er nach der Arbeit noch hinauf. Zudem bringt der See seiner Gemeinde Bekanntheit und Besucher. Zweifellos aber auch Probleme. Von Herausforderungen spricht der Bürgermeister von Grainau. Eine heißt Verkehr. Bei diesem Thema mussten die Beteiligten zuletzt schnell handeln. Denn das Unternehmen, das bisher an Hochbetriebstagen die Zufahrtsstraße zum Eibsee gesperrt hat, um Chaos zu vermeiden, kümmert sich nicht länger darum. Dem Chef und seinen Mitarbeitern reicht’s. Zu oft wurden sie beleidigt.

„Da hat jeder erst einmal blöd geschaut“: Extremer Andrang am Eibsee während Corona-Zeiten

An Pfingsten war’s. Im Corona-Frühjahr 2020. Reiseverbots-Geschädigte suchten Erholung in der Natur, viele von ihnen im Landkreis, besonders viele in der Sonne am Eibsee über Grainau. Schnell waren die etwa 1200 Stellplätze von Hotel und Bayerischer Zugspitzbahn (BZB) belegt. Links und rechts der Straße parkten die Autos, vogelwild zum Teil. Feuerwehr und Rettungswagen kamen nicht mehr durch. Bis zu diesem Tag kannten die Grainauer einen solchen Ansturm nicht. „Genau an Pfingsten ist das ausgebrochen, da hat jeder erst einmal blöd geschaut.“

Ausflugsansturm: Wenn die Parkplätze überfüllt sind, muss die Zufahrtsstraße zum Eibsee gesperrt werden – was nicht immer alle akzeptieren.

Märkl selbst stand in seiner Warnweste an der Abzweigung und regelte den Verkehr. In unschöner Regelmäßigkeit kehrte das Chaos zurück. So konnte es nicht weitergehen. Darin waren sich die Verantwortlichen der BZB und des Hotels Eibsee – ihnen gehören die Parkflächen jeweils etwa zur Hälfte – sowie der Gemeinde einig. Also beauftragten sie zu dritt das Farchanter Unternehmen PUS, es möge bei Bedarf die Zufahrt dicht machen. Sobald der Parkplatz zu etwa 80 Prozent gefüllt war, riefen BZB-Mitarbeiter bei PUS an. „Das hat gut funktioniert“, betont Märkl. Zehrte aber am Nervenkostüm.

Autofahrer ignorieren Warnhinweise auf Weg zum Eibsee

Bereits ab Oberau-Nord weisen LED-Warnleuchten auf einen belegten Eibsee-Parkplatz hin und alternative Stellflächen, später auch auf die Sperrung. Bringt nur wenig. Besucher fahren trotzdem Richtung See. Bis zur Christlhütte, wo sie bislang PUS-Mitarbeiter – meist zwei – zurückschickten. Nicht selten mussten sie sich beleidigen lassen, einmal zückte ein Autofahrer sogar ein Messer.

Vor einiger Zeit war es wieder das lange Pfingstwochenende. Wieder suchten zig Ausflügler die Eibsee-Erholung. Einmal mehr hielten die renitenten unter ihnen die „Parkplatz besetzt“-Anzeige für einen Scherz. Sechs Scherze also. So viele rote Warnhinweise passieren Gäste auf ihrem Weg zum Eibsee – und ignorieren sie konsequent. „Die Leute werden immer unmöglicher“, sagt Märkl. „Was die PUS-Mitarbeiter sich alles anhören mussten…“ Er hat mit ihnen gesprochen, zudem schaut er sich das „Spektakel“ ab und zu vor Ort an. Die meisten drehen ohne (allzu große) Maulerei um. „Da oben ist sicher nicht der Anarchismus ausgebrochen“, betont Märkl. Zu viele aber diskutieren, schimpfen, ignorieren. An Pfingstmontag rief PUS-Unternehmenschef Jörg Böhnisch, der selbst nichts dazu sagen möchte und das Reden lieber dem Bürgermeister überlässt, Märkl an. „Das hat keinen Taug mehr“, soll er sinngemäß nach dem „Wahnsinn“ am Pfingstwochenende gesagt haben. „Es fahren einfach zu viele rauf.“

Polizei will sich nicht einmischen – führt nur das aus, was das Landratsamt vorgibt

Gleich am Dienstag setzten sich die Beteiligten zusammen, auch Vertreter des Landratsamtes und der Polizei. Eine schnelle Lösung musste her. Sie kam in Form einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch das Landratsamt, das für die Staatsstraße zuständig ist. Sobald beispielsweise Rettungswege blockiert werden könnten, tritt sie in Kraft und die Straßenmeisterei Oberau oder die Polizei sperren die Zufahrt. Letztere greift sofort ein, wenn es die Situation erfordert und sonst niemand übernehmen kann.

Nur zögerlich äußert sich Josef Grasegger zu dem Thema. Schon gar nicht will der Verkehrssachbearbeiter der Inspektion Garmisch-Partenkirchen die Situation bewerten oder alternative Lösungsvorschläge präsentieren. Das sei nicht Aufgabe der Polizei. „Wir sind nur die Feuerwehr, die schnell eingreift und so mithilft, dass die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten bleibt.“ Die Polizei führe schlicht aus, was das Landratsamt vorgibt. Eindeutig sind da die Anweisungen.

Demnach muss unter anderem „an einer benannten Stelle in Fahrtrichtung Eibsee“ ein Verkehrssicherungsanhänger aufgestellt werden, er zeigt das „Durchfahrt verboten“-Schild mit dem Zusatz „100 Meter/Zufahrt Eibsee gesperrt“. Kommt es zu „erheblichen Behinderungen“, ist die Staatsstraße auf Höhe der Tennisanlagen in Grainau halbseitig Richtung Eibsee zu sperren. Wie an den vergangenen Sonntagen.

Polizei hat auch ohne Eibsee schon genug zu tun: „Wir brauchen eine anständige Lösung“

Jeweils eine Streife rückte aus, machte die Straße dicht. Bald übernahm der Straßenmeister. Doch die Beamten werden wiederkommen, das steht fest. Begeistert dürfte Grasegger nicht sein. Schließlich hat die Polizei bekanntlich auch ohne Eibsee mehr als genug zu tun. Der Verkehrsexperte stellt klar: Das kann nur ein Kompromiss für den Moment sein. So komplex und schwierig das Thema sein mag, „wir brauchen eine anständige Lösung, die nicht darauf beruht, dass wir zig Mal da rauffahren.“ Er setzt darauf, dass sich die Beteiligten noch einmal zusammensetzen.

Man befinde sich in einem ständigen Austausch, teilt dazu Landratsamtssprecher Wolfgang Rotzsche mit. Ziel sei es, eine für alle Betroffenen – Einsatzkräfte, Anwohner, Besucher – zufriedenstellende und dauerhafte Lösung zu finden. „Wie die aussieht, kann momentan nicht gesagt werden.“

Gäste müssten dringend die Schilder beachten

Auch die Zugspitzbahn hat sich Gedanken gemacht. Beispielsweise darüber, ob nicht ein anderes Unternehmen die Aufgabe übernehmen kann. Doch gibt es keinen zweiten Dienstleister im Landkreis, der für PUS einspringen könnte, betont BZB-Sprecherin Verena Tanzer. „In Zukunft ist es also noch wichtiger, dass Gäste die Schilder zu besetzten Parkplätzen lesen und ihnen Glauben schenken.“ Denn die großen elektronischen Hinweistafeln ab Oberau werden bleiben, die BZB trägt die Kosten für den Auftrag an PUS. Doch Tanzer weiß: Es wird wieder zu Sperrungen kommen.

So oft, betont Märkl, ist es nicht. Sogar manche Garmischer und Partenkirchner meinten, an jedem schönen Tag herrsche Chaos. „Bestimmt nicht.“ Zwei Hände reichen in seinen Augen vollkommen aus, um die Tage der Zufahrtsverbote zu zählen. Noch einmal betont er – auch mit Blick auf die jüngsten Probleme mit Fäkalien: „Eibsee-Bashing mach’ ma keines.“

