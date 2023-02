Brandahar-Rennen in Grainau: Vollgas im Boot, auf Skiern und im Schlitten

Teilen

Mit Akia und auf Holzskiern: Auch die Grainauer Bergretter lassen sich das Brandahar-Rennen nicht entgehen. Mit einer ganzen Mannschaft sind sie mit dabei. © Klaus Munz

Der Fosenachtsverein Grainau hat alles gegeben - es hat sich gelohnt. Mit fünf Säcken Brezensalz retten sie am Faschingssonntag ihr Brandahar-Rennen. Eine gelungene Premiere.

Grainau – Wind und am Samstag Tagestemperaturen von 17 Grad Plus. Keine guten Voraussetzungen für eine Skipiste. Aber die Verantwortlichen des Fosenachtsvereins Grainau ließen sich nicht entmutigen. „Das bekommen wir hin“, da waren sie sich sicher. Sie behielten recht. Ein weißes Fleckchen ermöglichte gestern das erste Brandahar-Rennen von Grainau. „Als Einzige können wir heute eine Ski-Arena mit Schnee bieten“, sagte Schirmherr (und Bürgermeister) Stephan Märkl, zugleich erster Vorläufer der Gaudi-Veranstaltung beim Interview mit Harry Valérien (Hannes Gaißmaier) und Katrin Müller-Hohenstein (Martina Burger).

Team „Pisten-Raupe“ im Anmarsch: Im Rennen fahren sie eine waghalsige Linie, zeigen einen satten Sprung am Eishang. © Klaus Munz

Originell ausgestattete Sportler und Gruppen wie „Valentin Feuerstuhl“, „Eddie, the Eagle“, die „Pfütz‘n-Sanis“, „The Pinguins“ oder die „Schneehexen“ gingen an den Start. Selbst das Lenzheim schickte viele grau melierte und greise Bewohner, manche mit Bett oder Infusionsflasche auf die Eispiste. Sie alle präsentierten sich bereits bei der Aufstellung des Gaudiwurms am Unteren Dorfplatz den Fans. Mit Standarte, Trommlerzug und Musikkapelle ging‘s im Marschschritt zur Arena am Brandweg.

Brandahar-Gaudirennen: Streckenchef von SC Partenkirchen extra eingeflogen

Fünf Säcke Brezensalz haben die Organisatoren auf der Brandahar verteilt. „Optimale Bedingungen“ versprach Ignaz Schwinghammer vom Fosenachtsverein. Extra wurde zudem der Streckenchef vom SC Partenkirchen eingeflogen, der sich höchst persönlich mit seiner Schaufel um die Piste kümmerte.

Experten unter sich: Schirmherr und Vorläufer Stephan Märkl mit Ansagerin Martina Burger alias Katrin Müller-Hohenstein. © Klaus Munz

Fahnen aller Nationen wehten im teils stürmischen Wind, die gut 800 Zuschauer und Athleten gaben ein buntes Bild ab, aus dem Lautsprecher dröhnte Queen‘s „We will rock you“. Martina Burgers Aufforderung ans Publikum war eindeutig: „Macht euch locker.“ Dann übte sie die La-Ola-Welle mit den zahlreichen Zaungästen ein. Schließlich hatten die Rennfahrer Top-Stimmung verdient. „Ein Wahnsinn, was alles geboten ist“, meinte Burger mit Blick auf die Starter, „ein Angebot par excellence“.

Schlauchboot-Rennfahrer: Ausstattung passend zum Wetter

Mit Startnummer zwei rasten die „Speiboardler“ samt aufblasbarem Dinosaurier den Hang hinunter. „Jetzt haben sie die Ideallinie verlassen, ein verheerender Sturz“, schrie Stadionsprecherin Burger ins Mikro. „Eddie, the Eagle“ war mittlerweile auch unterwegs. Dann die Brandahar-Zwerge auf ihrem Hornschlitten, dahinter ein Team im Schlauchboot. „Passend zum Wetter“, urteilte die Ansagerin, „die können dann gleich heimschwimmen.“ Ihnen folgte die „Pisten-Raupe“ mit sattem Sprung im Eishang. Auch Erwin Ehlers und Flori Dörfler als Pinguine machten ihre Sache auf der mittlerweile arg ramponierten Piste recht gut. Ebenso der Fliegende Teppich mit Seppi Kraus & Co. und als Schlusspunkt Hansi und Evi Biederer von der Neuneralm (gemimt von Kilian Märkl und Maxi Bielitz) mit ihrem Schlauchboot. Im anschließenden Interview zeigte sich der Hansi zufrieden. „Superguad“ fand er das Rennen. Was natürlich entsprechend gefeiert wurde. Teilnehmer wie Zuschauer ließen den gelungenen Nachmittag an der Brandahar-Bar ausklingen – die einen kürzer, die anderen länger.

Klaus Munz