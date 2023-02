Brandserie in Grainau: Feuerteufel beschäftigt Ermittler

Von: Andreas Seiler

Hoher Sachschaden: Am vergangenen Sonntagnachmittag fing ein Holzlager in Hammersbach Feuer und löste einen Großeinsatz aus. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die Gemeinde Grainau wurde von einer Brandserie heimgesucht. In einem Fall steckte nachweislich Brandstiftung dahinter. Nun ermittelt die Kripo bezüglich eines möglichen Zusammenhangs. Treibt im Zugspitzdorf ein Feuerteufel sein Unwesen?

Grainau – Es ist nicht mal eine Woche her: Vergangenen Sonntagnachmittag wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Holzlager im Grainauer Ortsteil Hammersbach gerufen. Trotz des raschen Eingreifens der zahlreichen Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Werkstattgebäude nicht verhindert werden (wir berichteten). Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Brandursache – nach wie vor unklar.



Jetzt gab es in dem beschaulichen Dorf am Fuße der Zugspitze erneut zwei Brandfälle, die viele Fragen aufwerfen und den Verdacht nähren, es könnte sich um eine Serie handeln. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, prüfen die Brandfahnder der Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, ob zwischen den drei Bränden möglicherweise ein Zusammenhang besteht und ob diese vorsätzlich gelegt wurden. Hierzu erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.



Zunächst wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 14.45 Uhr zu einem brennenden Mülltonnenhäuschen am Zigeunerweg gerufen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Ursache steht bislang nicht eindeutig fest, das Feuer könnte durch eine unsachgemäße Entsorgung von Müll entstanden sein.



In der Nacht auf Freitag mussten die Rettungskräfte gegen 2.15 Uhr erneut ausrücken, diesmal in die Loisachstraße. Ein landwirtschaftlicher Stadel, in dem Strohballen und einige Fahrzeuge gelagert wurden, hatte Feuer gefangen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurde ein angrenzender Schafstall in Mitleidenschaft gezogen. Die Tiere konnten glücklicherweise unversehrt in Sicherheit gebracht werden. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss in diesem Fall von einem vorsätzlich gelegten Feuer und somit einer Brandstiftung ausgegangen werden“, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden alleine am Stadel wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.



Zur Klärung der Brandfälle richtet sich die Kripo mit einem Aufruf an die Bevölkerung. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen: Wer hat am Sonntag, 29. Januar, gegen 15.20 Uhr im Bereich des Hammerwegs, am Donnerstag, 2. Februar, gegen 14.45 Uhr im Bereich des Zigeunerwegs oder am Freitag, 3. Februar, gegen 2.15 Uhr im Bereich der Loisachstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnten? Wem sind in diesen Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der möglichen Taten führen könnten? Hinweise nehmen die Kriminalpolizeistation unter Telefon 0 88 21/ 91 70 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.