Tourismus-Lockerungen: Massives Corona-Testproblem - Kleine Gemeinde erwartet 3000 Gästeankünfte

„Sehen überhaupt kein Land“

Grainau sieht kein Land mehr. Bürgermeister Stephan Märkl treibt eine Sorge um. Er weiß nicht, wie ein kleiner Ort wie seiner die Corona-Testvorgaben für Urlauber erfüllen soll.

Landkreis – Der Zähler auf Stephan Märkls Skala der Verzweiflung schlägt beunruhigend weit aus vor der Ankunft der ersten Gäste des Jahres. Die ersehnten Öffnungen – sie bringen auch Probleme. Keine kleinen. „Wir werden am Samstag von zirka 3000 Touristen überfallen“, sagt der CSU-Bürgermeister von Grainau, da gerade mal 3400 Einwohner hat. Wobei man dazusagen muss, dass es sich hierbei um einen willkommenen Überfall handelt und keineswegs um Gauner, sondern die erwarteten Urlauber.

Corona-Lockerungen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Urlauber brauchen alle zwei Tagen einen Schnelltest

Die Sache mit dem Überfall bezieht Märkl primär auf das Testprozedere, das die Staatsregierung zur Auflage für Lockerungen gemacht hat. Wer in Bayern in Gebieten mit einer Inzidenz von unter 100 urlaubt, braucht nicht nur einen Negativ-Nachweis bei der Anreise, sondern auch alle zwei Tage einen Schnelltest. Die Frage ist nur, wo in Grainau sollen sich bitte 3000 Menschen alle 48 Stunden testen lassen?

Und dann gibt es ja noch die Einheimischen. „Wir sehen überhaupt kein Land. Wir als kleine Gemeinde können nicht kurzfristig ein Testzentrum für 3000 Touristen aufbauen.“ Außerdem wartete man im gesamten Kreis am Dienstag – da äußerte Märkl seine Sorge im Kreistag – weiterhin auf detaillierte Ausführungen von Regierungsseite. Es geht weiterhin auf der Buckelpiste durch die Pandemie mit unvorhergesehenen Stürzen.

Urlaub in Garmisch-Partenkirchen: Riesige Nachfrage nach Corona-Tests - Apotheke stockt Kapazitäten auf

Hört man sich bei Märkls Kollegen um, grassiert die Panik vor mangelnder Testkapazität in anderen Orten noch nicht. Enrico Corongiu (SPD) aus Mittenwald sagt: „Wir hoffen, dass die Tests reichen, aber wir wissen es nicht.“ Mit Blick auf den nächsten Öffnungsschritt hat er eine Arztpraxis und eine neue Station in der Mittelschule zum Testen gewonnen.

Die Apotheke am Bahnhof, der Mittenwalder Turbo-Tester mit bis zu 150 Abstrichen am Tag, will ihre Kapazität auch nochmals aufstocken. „Wir denken, dass wir gut aufgestellt sind“, sagt Corongiu. Aber wer weiß schon, ob das genügt, wo sie in Mittenwald noch nicht einmal wissen, wie viele Gäste überhaupt kommen.

Bei Elisabeth Koch (CSU) in Garmisch-Partenkirchen überwiegt zunächst einmal „die große Freude“, wie sie es ausdrückt. Endlich wieder Urlauber. Als Tochter von zwei Eltern, die selbst ein Gästehaus vermietet haben, fühlt sie mit den Gastwirten, den großen und vor allem den kleinen mit ihren Ferienwohnungen und Appartements. „Aus den Häusern ist lange genug Geld raus gegangen“, sagt sie. Ab dem Moment Anfang Mai, als Ministerpräsident Markus Söder Lockerungen für die Hotelbranche verkündete, hieß es in Garmisch-Partenkirchen: „Nachfrage über Nachfrage.“

Corona: Urlauberansturm auf Campingplatz - „Wissen nicht, wie es ab Samstag weitergehen soll“

Das Schicksal der glühenden Leitungen voll mit fragenden Gästen ereilte sämtliche Tourismushochburgen der Gegend. Auf dem Campingplatz in Grainau haben sich 700 bis 800 Camper angekündigt – und der Betreiber hätte „die Plätze fünfmal vermieten können“, behauptet Märkl. „Wir wissen nicht, wie es ab Samstag weitergehen soll“, betont der Bürgermeister. Zur Not, hat der Betreiber schon orakelt, müsse er selbst die Gäste beim Schnelltest vor Ort überwachen. „Aber mach’ das schnell mal für 700, 800 Leute“, stellt der Bürgermeister klar.

Vielleicht fahren einige der Grainau-Urlauber ja nach Garmisch-Partenkirchen. Die Marktgemeinde weitet ihr Testzentrum auf den Olympiasaal im Kongresszentrum aus. Zudem packen Elisabeth Koch und ihre Stellvertreterin Claudia Zolk (CSB) selbst an. Am Mittwoch haben sie sich zu Testerinnen ausbilden lassen. Manch ein Gast wird also nicht nur von den Bürgermeisterinnen persönlich empfangen, sondern auch gleich noch mit einem Stäbchen in der Nase begrüßt.

Corona-Lockerungen in Garmisch-Partenkirchen: Hoffnung auf Inzidenzen unter 50

Koch hofft, dass mehr Mitglieder des Gemeinderates diesem Beispiel folgen. Kollege Märkl versucht währenddessen, private Betreiber für Stationen ausfindig zu machen, die in Grainau weitere Testangebote (bislang testet die Wasserwacht ehrenamtlich in Kooperation mit dem BRK) auf die Beine stellen.

Und dann eint sie alle die Hoffnung auf eine Reise ins gelobte Land der Inzidenzen unter 50. Bloß dann gäbe es das nächste Problem: Was anfangen mit all den Stationen, die aktuell aus dem Boden sprießen und nutzlos sein könnten? Eine Sorge für andere Tage. Sie gehen in der Pandemie nicht aus.

Genesen, geimpft oder getestet: Dieses Prinzip steht ab kommendem Wochenende in Bayerns Ausflugsregionen auf dem Prüfstand. Urlauber sollten sich genau informieren, welche Corona-Regeln in Bayern wo gelten.