Großbaustelle am Grainauer Dorfplatz: Das Ende ist in Sicht

Von: Josef Hornsteiner

Noch werkeln Bauarbeiter am Oberen Dorfplatz, der in wenigen Monaten in neuem Glanz erstrahlen soll. © Josef Hornsteiner

Die große Baustelle am Oberen Dorfplatz in Grainau liegt nun im Zeitplan, nachdem es zu etwaigen Verzögerungen gekommen war. Jetzt ist auch der Fertigstellungstermin bekannt.

Grainau – Eine Baustelle vor der Haustür zu haben, ist keine feine Sache. Es ist laut, staubig, es kommt zu Verzögerungen bei der Durchfahrt und beim Parken vorm Haus. Aber gut, eine neue Straße möchten schließlich doch die meisten. Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl (CSU) hat vollstes Verständnis für die Anlieger des Oberen Dorfplatzes, dass sie sich schon länger in Geduld üben müssen. Denn haben sich die Arbeiten an den drei Bauabschnitten – jene am Oberen Dorfplatz ist der letzte – verzögert. Eigentlich hätten die Arbeiten schon Ende 2021 abgeschlossen sein sollen. Jetzt ist man allerdings Zeitplan, verspricht Märkl: Bis vor Wintereinbruch soll der Obere Dorfplatz in neuem Glanz erstrahlen. Sieben Millionen Euro macht Grainaus aktuelles Großprojekt aus. 60 Prozent bezuschusst der Freistaat.

Bei allen drei Bauabschnitten kam es aus verschiedenen Gründen zu Verzögerungen. Beim ersten, der 2019 in Angriff genommen wurde, gab es Probleme mit der ausführenden Baufirma. „Wir haben eine Zeit lang nur noch über unsere Anwälte kommuniziert“, bedauert Märkl. Doch konnte man sich außergerichtlich einigen. Grund für die Differenzen war der „sehr komplexe Unterbau“ der ersten Baustelle. Viele Rohre und Kanäle, teilweise noch von 1890 und älter, waren in jener Zeit falsch kartiert worden und befanden sich eigentlich woanders. Dann kam der zweite Bauabschnitt. Doch bekanntlich hat die Corona-Pandemie und kurz darauf der Ukraine-Konflikt sowie die Energiekrise die Karten neu gemischt. Die weltweiten Herausforderungen beeinflussten auch die Arbeiten im Zugspitzdorf. So wurde aus der Fertigstellung Ende 2021 nichts, die Arbeiten verlagerten sich bis ins Frühjahr 2022.

Anwohner übten Kritik an der Großbaustelle

Manche Anwohner kritisierten, dass die Straßen gleich mehrmals aufgerissen wurden. Märkl kann das leicht erklären: „Wegen der Verzögerungen hat die Baufirma den Abschluss nicht mehr vor dem Wintereinbruch geschafft“, sagt Märkl. Dadurch musste provisorisch die aufgebrochene Straße asphaltiert werden, damit kein Frost entsteht und damit bei Tauwetter Wasser in die anliegenden Grundstücke läuft. Im Frühjahr ist das Provisorium wieder aufgebrochen und die Arbeiten fortgesetzt worden.

Nun ist man im Zeitplan, der dritte und letzte Bauabschnitt soll noch vor Wintereinbruch abgeschlossen sein. Aktuell wird die Fahrbahn erneuert. Es wird ein neuer kleiner Bachlauf entstehen sowie ein Holzbrunnen. „Der Platz wird richtig aufgewertet“, sagt Märkl erfreut. Bei den letzten Grundstücken werden noch die Vorgärten saniert, damit alles einen „schönen, einheitlichen, almerischen Stil“ hat, schwärmt der Bürgermeister. Die Anwohner bittet er noch einmal um ein wenig Geduld für heuer, dann sei das Großprojekt abgeschlossen.

Lediglich im kommenden Jahr müssen letzt Abfräsarbeiten passieren – „aber die dauern nur noch zwei, drei Wochen.“ Dann können sich die Grainauer über neue, aufgewertete Plätze freuen.