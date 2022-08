Mit dem Handbike von Hamburg nach Grainau: Der „Halbe Mann“ mit dem großen Herzen

Von: Josef Hornsteiner

Umringt von Freunden und Bikern: Florian Sitzmann streamt live kurz nach der Ankunft in Garmisch-Partenkirchen. © Josef Hornsteiner

Florian Sitzmann verlor bei einem Unfall beide Beine. Jetzt radelte er mit dem Handbike von Hamburg zur Zugspitze - alles für den guten Zweck.

Garmisch-Partenkirchen – Die letzten paar Kilometer bekommt er unverhoffte Begleitung. Hupend und mit rauchenden Reifen fahren Biker auf ihren Chopper-Maschinen auf die St.-Martin-Straße ein. Zwischen ihnen der Star des Tages: Florian Sitzmann. 45 Jahre alt, muskulöse Arme, bunte Tattoos. Er strahlt, hat nasse Augen. „960 Kilometer“, sagt er, eher er seine Ehefrau Annika sowie die Zwillinge Hannah und Georg in die kräftigen Arme schließt. Sitzmann ist mehrfacher Deutscher Meister, Vize-Weltmeister und Paralympics-Teilnehmer mit dem Handbike. Vor über 30 Jahren hat er bei einem tragischen Motorradunfall seine Beine verloren. Damals hat sein zweites Leben begonnen, wie er sagt.

Sitzmann macht gerade mit der Tour „Miles for Hope“ bundesweit von sich reden. Fast 1000 Kilometer weit radelte er – von der Hansestadt Hamburg durch ganz Deutschland bis zur Zugspitze. Dort steht am Dienstag, 30. August, die letzte seiner insgesamt 13 Etappen an. Alles für den guten Zweck: Die gesammelten Spenden kommen der Volksbank-Stiftung „Hoffnung für Kinder“ zugute.

Am Montag, 29. August, zur Mittagszeit kam er in seiner Unterkunft „quartier“ in Garmisch-Partenkirchen an. Mitarbeiter der VR-Bank Werdenfels, darunter Vorstandsvorsitzender Walter Beller, Freunde, Familie und Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) bereiteten dem Radsportler einen gebührenden Empfang, der ihn sichtlich freute.

Ein alkoholfreies Bier nach der Scheckübergabe: (v.l.) Elisabeth Koch und Walter Beller (r.) überreichen den Scheck. © Josef Hornsteiner

Dass ihn auf seinem letzten Stück Biker begleiten, hat sich völlig spontan ergeben. Die Münchner haben auf Stern TV die Reportagen über Sitzmann gesehen, waren begeistert. Also sind sie kurzerhand ab Oberau die letzten neun Kilometer mit ihm zusammen gefahren. Zum Schluss gab es sogar einen Burnout: Ein Biker ließ seine Reifen qualmen.

Quasi als zusätzlichen Lohn für die Mühen überreichte Beller dem Sportler einen Scheck über 500 Euro von der VR-Bank Werdenfels für die Stiftung. Wer ebenfalls spenden möchte, kann dies auf Florian Sitzmanns Homepage tun.