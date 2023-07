Vor 65 Jahren: Die echte Löwin vom Eibsee

Dramatisches Ereignis: der Ehrwalder Gendarmerie-Inspektor August Hummer mit der erlegten Löwin. © Somweber

Grainau – Was die Berliner derzeit umtreibt, haben die Grainauer schon längst hinter sich: Die Löwen- oder besser gesagt Pumajagd. Vor exakt 65 Jahren, im Juli 1958, trieb sich im Grenzgebiet nach Ehrwald eine solche echte Raubkatze herum.

Wochenlang versetzte die Raubkatze die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Die Grainauer Kinder durften den Schulweg nur noch in Truppenstärke und in Begleitung eines wehrhaften Erwachsenen bestreiten und sollten lieber drinnen spielen.

Die Vorgeschichte: Schon damals herrschte am Eibsee ein ziemliches Getümmel von internationalen Ausflüglern mit locker sitzendem Geldbeutel. Da hatte der Fotograf Lothar Jäger die nach heutigen Gesichtspunkten mäßig clevere Idee, sich in Raubkatzenbegleitung von der Konkurrenz abzuheben. Zu diesem Zweck erwarb er allerdings keinen klassischen König der Savanne, sondern einen Puma – auch genannt Berglöwe. Dementsprechend gefiel die gebirgige Umgebung dem jungen Weibchen namens Cora ganz ausgezeichnet.

Löwe als beliebtes Fotomotiv

Die Grainauerin Annemie Strupp erinnert sich noch daran, dass man damals am Eibsee nicht nur baden, sondern auch das Löwenbaby anschauen konnte: „Der Fotograf saß in der Nähe vom alten Strandbad, und da war der Löwe an einer Leine mit dabei. Man konnte den füttern und streicheln und sich mit dem fotografieren lassen. Es war aber nicht so, dass wir uns da gefürchtet hätten. Wir waren eher neugierig.“

Doch nach ein paar Wochen des Posierens mit zahlungskräftigen Touristen hatte das Tier es satt, vor dieser grandiosen Kulisse immer nur das hübsche Beiwerk zu geben. Cora folgte dem Ruf der Berge und entwich Anfang Juli. Zuerst war man bemüht, den Ball flach zu halten. Zum Glück konnte man auf Fachleute zurückgreifen: Der Zirkus Brumbach, der damals zufällig in der Region gastierte, bot umgehend seine Hilfe an. Fotos von damals zeigen muskelbepackte Artisten, die Gladiatoren gleich mit nackten Oberkörpern und Fangnetzen durch den Eibseewald streifen. Sie legten eimerweise Köderfleisch aus und spielten per Tonbandgerät sogar den Ruf eines Löwenmännchens ab, doch vergebens.

Cora genoss ihre Sommerfrische lieber als Single. Ebenso wie die Berliner „Löwin“, die wahrscheinlich eine Wildsau ist, hinterließ sie keine Spuren, fühlte sich an den waldigen Berghängen rund um die Wiener Neustädter Hütte wohl ganz heimisch. Als am 22. Juli Ehrwalder Touristen vermeldeten, sie seien beim Spazierengehen „von Luchsen und Tigern“ gejagt worden und nur knapp lebendig entkommen, sah sich die Amtlichkeit zum Auffahren größerer Geschütze genötigt. Österreichische Gendarmen durchkämmten das Gebiet rund um die Thörlenhütte, deren Wirt die Löwin zwischen Schafen und Rindern „herumspringen“ gesehen hatte. Doch ohne Erfolg. Erst eine weitere Sichtung durch zwei Kabinenführer der Tiroler Zugspitzbahn führte auf die richtige Fährte: Voll frischer Hoffnung brachen die Gendarmen erneut auf und entdeckten Cora tatsächlich unweit der Stütze IV auf einem blanken Felsstück, wo sie sich in der Sonne entspannte.

„Die Löwin setzte zum Sprung an. Da schoss ich.“

Was dann geschah, erzählte der Ehrwalder Gendarmerie-Inspektor August Hummer kurz nach den dramatischen Ereignissen der Illustrierten „Weltbild“: „Als wir uns der Löwin näherten, erhob sie sich und begann drohend zu brüllen. Ich brachte meinen amerikanischen Karabiner M1 in Anschlag und ging ganz alleine vor. Als ich noch etwa 20 Schritte von der Löwin entfernt war, duckte sie sich zum Sprung. Ich sah, wie sich ihr Rückenfell kammartig streubte. Meine Kameraden riefen: August, schieß – sie greift dich an! Zwar wollten wir Cora lebendig fangen, aber das Gelände und die Situation erlaubten kein Vorgehen mit Seilen. Ich sah: Die Löwin setzte zum Sprung an. Da schoss ich.“ Die Kugel traf Cora tödlich in die Brust. Sie zuckte noch einmal zusammen und fiel dann seitwärts den Felsen hinab. Der Jagdtrupp begab sich an die Stelle, an der das Tier lag, und steckte ihm nach altem Waidmannsbrauch Kiefernbruch zwischen die Fänge.

Den besagten Zirkus Brumbach, dessen Mitglieder damals so heldenhaft auf Löwenjagd gingen, gibt es übrigens immer noch: Dieses Jahr feiert er 177. Geburtstag – ganz löwenlos.

Eva Klaehn