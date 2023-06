Menschen verrichten Notdurft am Eibsee-Ufer: Immer mehr Dreck und Fäkalien am Wegesrand

Von: Josef Hornsteiner

Unschöne Hinterlassenschaften sind am Eibsee unmittelbar des Wanderweges auszumachen. Besonders die Taschentücher verschmutzen die Umwelt. © Josef Hornsteiner

Immer mehr Menschen verrichten ihre Notdurft in der Nähe des Eibsee-Ufers. Das führt zu einer starken Umweltbelastung. Besonders in der Nähe der öffentlichen Toiletten sind immer mehr menschliche Ausscheidungen samt Papiertaschentüchern zu finden.

Grainau – Wenn man muss, dann muss man. Eine Notdurft kommt nicht selten ungeplant und zwingt einen Wanderer dazu, auch Mal in der Natur sein Geschäft zu verrichten. Alles menschlich. Doch die schiere Masse an Verunreinigungen rund um touristische Hotspots wie dem Eibsee haben schon lange nichts mehr mit einer Ausnahmesituation zu tun, wie Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl (CSU) nur zu gut weiß. Es scheint fast schon System zu haben – denn besonders rund um die öffentlichen Toiletten „häufen“ sich die Probleme. Und da stinkt es gewaltig zum Himmel.

Die Situation ist folgende: Wer am Eibsee spazieren geht, muss nur ein, zwei Meter tief in den Wald hinein gehen – am besten aber mit Gummistiefel oder sonstigen festen Schuhen. Denn man findet sich dort wieder inmitten eines Meeres aus Taschentüchern und menschlichen Fäkalien. Gestank, tausende Fliegen und die Hinterlassenschaften sind nicht nur unschön anzuschauen und sorgen für Grausen – diese Verschmutzung ist auch sehr umweltschädlich.

Umweltbelastung: Meisten Taschentücher sind chemisch behandelt

Die meisten Papiertaschentücher, die zum Abputzen benutzt werden, sind chemisch behandelt. Sie werden aus Zellstoff oder aus Fasern, die aus Altpapier gewonnen werden, hergestellt. „Bei der Verarbeitung kommen verschiedene Chemikalien zum Einsatz wie beispielsweise Chlorverbindungen, um das Papier aufzuhellen“, erklärt Patrick Fantou vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV). Das Problem: Die chemischen Zusätze sind danach auch in den Fasern enthalten. Werden die Tücher in der Natur entsorgt und verrotten dort, reichern sich die Chemikalien im Boden an. „Aber es dauert sehr lange, bis sich ein Taschentuch auflöst“, sagt auch Hans-Joachim Fünfstück vom LBV Garmisch-Partenkirchen.

Durch Bleichen wird der Holzstoff Lignin entzogen. Lignin ist eine Art Kleber, der das Holz zusammenhält. Für die Herauslösung des Lignins werden Lösungsmittel benötigt, deren gefährliche Stoffe laut Bundesumweltamt zum Teil in unsere Gewässer gelangen. Wie gravierend die negativen Auswirkungen langfristig sind, sei noch gar nicht richtig erforscht, meint Fünfstück. Derweil gäbe es für ihn eine einfache Lösung, wenn es gar nicht anders geht: „Einfach unbehandeltes Klopapier mitnehmen.“ Es sei leicht und verrotte in Windeseile.

Wieso öffentliche Toiletten nicht benutzt werden, stellt Bürgermeister vor ein Rätsel

Warum jedoch die öffentlichen Toiletten, von denen es am Nordufer des Eibsees gleich zwei gibt, nicht benutzt werden und sich ausgerechnet da die Hinterlassenschaften häufen, stellt auch Märkl vor ein Rätsel. „Vielleicht sind die Besucher zu knickrig, um einen Euro zu bezahlen.“ Wobei es aber an der Talstation der Bayerischen Zugspitzbahn in unmittelbarer Nähe kostenlose Toiletten gäbe.

Hotspot: Die Anziehungskraft des Eibsees ist Fluch und Segen zugleich. © Privat

Das Thema Müllverschmutzung am Eibsee ist nicht neu. Schon mehrmals haben der CSU-Ortsverband und die Wasserwacht ein Ramadama veranstaltet. „Da wurden auch bis 50 Meter in den Wald hinein alle Taschentücher aufgesammelt“, sagt Märkl. Auch sonst liegt oft Müll herum. Die 55 Abfalleimer auf der Strecke von 7,5 Kilometern reichen oft nicht aus, auch wenn Gemeindemitarbeiter diese so oft wie möglich entleeren.

Bayerische Staatsforsten gehören die verschmutzten Flächen: Intensiver Austausch mit Ranger

Der menschliche Unrat samt unerwünschter Begleiterscheinungen wie Taschentücher in der Natur ist auch den Bayerischen Staatsforsten bekannt. Ihnen gehört die Fläche am Eibsee. „Das Problem scheint sich dort zu konzentrieren“, sagt Forstbetriebsleiter Markus Achhammer aus Oberammergau dem Tagblatt. Je weiter es in die Berge geht, umso seltener wird das Problem. „Da haben die Wanderer vielleicht doch noch mehr Achtung“, mutmaßt Märkl.

Für die Müllbeseitigung an frei zugänglichen Naturflächen ist laut Achhammer die Gebietskörperschaft zuständig. Im vorliegenden Fall das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. „Bei Unrat-Ablagerungen nehmen wir entsprechend Kontakt auf, damit das Problem fachgerecht beseitigt wird.“ Es müssten vorrangig von Tourismusorganisationen und Naturschutzstellen Aufklärung, Lenkung und Angebote gemacht werden. „Mit den sehr aktiven Rangern des Landkreises stehen wir vor Ort im intensiven Austausch“, sagt Achhammer.

An verschiedenen Stellen könnten neben entsprechenden Hinweistafeln zum Schutz der Natur und der Einhaltung der gesetzlichen Schutzgebietsverordnungen „vorbeugend auch mobile Toiletten an den Touristen-Hotspots errichtet werden“. Aber eine weitere feste Toilette am Südwest-Ufer sei für die Gemeinde „finanziell nicht stemmbar“, bedauert Märkl. Zumal eine Kanalverlegung eine satte Millionen-Summe verschlingen würde.

