Ein Wasserretter geht in die Luft: Einsatz vor allem bei Überschwemmungen

Von: Tanja Brinkmann

Ein besonderer Einsatz: Mit den Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei bereiten sich die Luftretter der Wasserwacht auf den Ernstfall vor. © BRK

Wasserrettung aus der Luft – ein Szenario, das vor allem im Katastrophenfall vorkommt. Mit Michael Maier gibt es nun einen weiteren Air-Rescue-Spezialisten bei der Wasserwacht Grainau. Der 28-Jährige ist einer von etwa 50 Aktiven in Bayern, bundesweit sind es um die 100, die diese Zusatzausbildung gemeistert haben.

Grainau – Einweisen, ducken, sichern und los geht’s. Der Hubschrauber hebt ab. „Es hat ein bisschen gewackelt“, erinnert sich Michael Maier an seine Premiere. Lampenfieber verspürte der Garmisch-Partenkirchner nicht, als er zum ersten Mal unten am Seil hing. Auch keine Angst. „Ich war aufgeregt und hab’ mich wahnsinnig gefreut.“ Vor allem darüber, dass er an der Ausbildung zum Air-Rescue-Spezialisten teilnehmen durfte. Mit Erfolg: Der 28-Jährige ist neben Andreas Geuther einer von zwei aktiven Luftrettern bei der Wasserwacht Grainau. In deren Zuständigkeitsbereich kommen seine neu erworbenen Kenntnisse allerdings eher nicht zum Einsatz.

Air-Rescue-Spezialisten werden in Überschwemmungsgebieten eingesetzt

Die Air-Rescue-Spezialisten sind einer Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zufolge insbesondere zuständig für die Versorgung und Evakuierung von in Überschwemmungsgebieten eingeschlossenen Personen, die Rettung aus stehenden und fließenden Gewässern sowie die medizinische Erstversorgung – wie bei dem verheerenden Hochwasser 2021 im Ahrtal. Als Katastrophenschutzeinheit arbeiten sie eng mit den Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei zusammen. Mit denen haben Maier und die Teilnehmer des einwöchigen Lehrgangs auch schon fleißig geübt.

Das Wasser ist sein Element: Michael Maier engagiert sich seit gut zehn Jahren bei den Grainauer Rettern. © privat

Voraussetzung dafür war der Eignungstest in Ingolstadt, bei dem geklärt wurde, ob er den Zuschlag überhaupt erhält. Um den zu bestehen, hieß es erst einmal Diät halten. Schließlich gilt es, ihn samt nassem Anzug und die gerettete Person einzuberechnen, die dann an der Winde hängen. „20 Kilo mussten runter“, verrät der 28-Jährige und lacht. Durch den Verzicht auf Limonaden und Süßigkeiten sowie zusätzlich Einheiten im Fitnessstudio erreichte er dieses Ziel. Dazu kam das Lauftraining, um die geforderten 2,4 Kilometer in maximal zwölf Minuten zu meistern. „Ein bisschen muss man sich schon vorbereiten“, sagt Maier.

War ihm aber klar. Schließlich geht’s hier nicht um irgendein Freizeitvergnügen, sondern darum, Menschen zu retten. Das macht der Pharmazeut, der bei Roche in Penzberg arbeitet, seit mittlerweile zehn Jahren. Der begeisterte Schwimmer, der lange beim Turn- und Sportverein Partenkirchen aktiv war, kam über das Rettungsschwimmerabzeichen zur Wasserwacht Grainau. Eigentlich absolvierte er die Prüfung für den Trainerschein, blieb dann aber bei den Rettern hängen. Ziemlich „cool“ nennt er dieses Engagement, gerade wegen der nötigen medizinischen Zusatzqualifikationen.

Sämtliche Handgriffe werden am Hubschrauber-Simulator geübt

An besondere Einsatzorte kommt er auch in seiner Heimatregion. Als Canyon-Retter – die Ausbildung läuft in Kooperation mit der Bergwacht – weiß er schließlich, wie ein Einsatz mit Hubschraubern läuft. Für die Zusatzqualifikation zum Luftretter musste er sich nun in der Trainingshalle der Bergwacht in Bad Tölz erst einmal an einem der Helikopter-Simulatoren mit sämtlichen Handgriffen vertraut machen. „Die müssen sitzen, bevor man in einen Hubschrauber steigt“, betont Maier. Neben einer praktischen sowie theoretischen Prüfung galt es, drei Winschgänge zu meistern. Erst dann durfte er sich Air-Rescue-Spezialist nennen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, muss der frisch gekürte Luftretter neben den regelmäßigen Übungen mit seinen Kameraden von der Grainauer Wasserwacht künftig jedes Jahr drei Winschgänge absolvieren und einen Tag in der Tölzer Halle trainieren. Im besten Fall kommen seine neu erworbenen Kenntnisse nie zum Einsatz. „Es ist schon cool, das zu können“, sagt Michael Maier er. „Besser aber ist, es nicht zu brauchen.“