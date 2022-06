Er spielte unweit des Ufers Zehnjähriger ertrinkt fast im Eibsee

Von: Katharina Brumbauer

Im Einsatz: Die Wasserwacht Grainau hat an Fronleichnam einen Jungen aus dem Eibsee vorm Ertrinken gerettet. © Wasserwacht Grainau

An Fronleichnam kommt der Bub mit seiner Mutter an den Eibsee. Beim Spielen im Wasser verliert er plötzlich den Boden unter den Füßen. Aufmerksame Badegäste alarmieren sofort die Wasserwacht. Gemeinsam retteten sie das Kind vor dem Ertrinken.

Grainau – Gerade noch hat er im Wasser gespielt. Der zehnjährige Bub und seine Mutter haben sich, als sie sich an Fronleichnam im Eibsee vergnügten, auch gar nicht weit vom Ufer wegbewegt. Doch dann verlor der Bursche den Boden unter den Füßen und konnte sich nicht mehr über Wasser halten. Sein Glück: er befand sich unmittelbar vor der Wasserrettungsstelle der Wasserwacht Grainau. Aufmerksame Badegäste verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Sie alle sprangen sofort ins Wasser und retteten das Kind vor dem Ertrinken.

An Land versorgten und stabilisierten die ehrenamtlichen Helfer den Zehnjährigen. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht. Wie sich im Nachhinein herausstellte, waren sowohl der Kleine als auch seine Mutter Nichtschwimmer.

Sandro Leitner, Vorsitzender der Wasserwacht-Ortsgruppe spricht von einer lebensbedrohlichen Situation. „Das Baden in Seen birgt schon für erfahrene Schwimmer durch schnell und steil abfallenden Untergrund, Strömungen oder die kalten Temperaturen beträchtliche Gefahren.“ Für Nichtschwimmer kann es besonders gefährlich werden. Leitner legt diesen daher ausdrücklich ans Herz, nur in für sie ausgewiesene Becken, etwa in Freibädern, zu gehen und dort schwimmen zu lernen. „Ich rate jedem Nichtschwimmer ab, in öffentliche und ihnen unbekannte Badegewässer zu gehen.“