Grüne Spitzenpolitikerin besucht den Eibsee: Erst Stau, dann überfüllter Bus

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Ein grüner Spaziergang am Eibsee: (v.l.) Förster Joachim Mark, Thomas Stärz, Philipp Golka, Jamila Schäfer, Dr. Rainer Steinbrecher, Pia Paulsteiner und Georg Buchwieser. © Josef Hornsteiner

Grünen-Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer bekommt Massentourismus am Eibsee hautnah zu spüren. Mit ihren kommunalen Parteikollegen spricht sie über mögliche Lösungen.

Garmisch-Partenkirchen – Dass es gerade alles andere als einfach ist, von München beziehungsweise von Berlin zum Eibsee zu gelangen, das musste am Mittwoch die Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer feststellen. Die einzige Grünen-Politikerin aus Bayern, die ein Direktmandat in Berlin erhielt, besuchte ihre kommunalen Parteikollegen an Grainaus berühmtem Touristen-Hotspot – und saß erst mal im Stau. Nicht ganz „Grünen-tauglich“ waren sie gezwungen, einen Teil der Strecke im Landkreis mit dem Mietauto zu bewältigen. „Eigentlich reise ich immer mit der Bahn“, sagt sie. Doch fährt die in der Region seit dem Zugunglück am 3. Juni nicht mehr. Und der Schienenersatzverkehr birgt so seine Tücken. „Wir standen in einem völlig überfüllten Bus zum Eibsee hoch.“

Das war ein großes Thema, das Schäfer am Mittwoch gemeinsam mit ihren Parteifreunden Philipp Golka (Ortsverbandssprecher), Thomas Stärz (Kreisverbandssprecher), Dr. Rainer Steinbrecher (Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen), Georg Buchwieser (Kreis- und Bezirksrat), Pia Paulsteiner (Grüne Jugend-Geschäftsführerin) sowie mit Joachim Mark (Förster am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim) besprach. Doch wie es so ist mit manchen Problemen – und in der großen Politik: Die perfekte Lösung ist schwierig zu finden. Es brauche eher Kompromisse.

Schäfer findet die Idee eines Ausflugsbusses von München – von da kommt ein Gros der Tagesgäste – an den Eibsee grundsätzlich nicht schlecht. „Aber das würde vermutlich den Andrang noch weiter erhöhen.“ Denn jene, die aus der Stadt mit dem Auto anreisen, würden das weiterhin tun. „Hier müssen Anreize und Angebote geschaffen werden, damit diese auf ihr eigenes Fahrzeug verzichten.“ Doch bei der Frage nach dem Wie bleibt sie vage. „Ein langfristiges Konzept muss her.“

Denn die Lösung, die aktuell am Eibsee herrscht, hält sie nur für eine behelfsmäßige: Bekanntlich kontrolliert ein Sicherheitsdienst die Zufahrt per Pkw zum Eibsee. Ist der Andrang zu groß und sind die Parkplätze voll, werden Gäste abgewiesen und zu großen Stellflächen umgeleitet, von wo aus ein Bus sie an den See fährt. Doch sorgt das bekanntlich bei manchen Besuchern für Frust und Ärger, wie auch Schäfer schon mitbekommen hat.

Deshalb pocht sie darauf, die Prioritäten im Verkehr zu verändern. Weg von großen Förderungen in Straßen und Umfahrungen, hin zum Ausbau der Schiene. Eine engere Taktung und mehr Züge oder Busse könnten Menschen dazu bringen, mit dem ÖPNV anzureisen. Doch hat Schäfer selbst bei der Busfahrt im Gespräch mit dem Fahrer ein großes Problem erfahren: Der offenbarte ihr nämlich, dass es besonders am Personal hapert. Zu wenige Busfahrer oder Lokführer müssten ein enormes Pensum auf sich nehmen, was auf Dauer auch dort wieder für Frust und Verbitterung sorgt.

Die Bundestagsabgeordnete versteht, dass auf dem Land das Auto noch lange ein wichtiges Thema bleiben wird. Besonders ältere Bürger würden rein aus Gewohnheit ihren Pkw benutzen. Doch könnten Aktionen wie das 9-Euro-Ticket, das noch bis 31. August bundesweit für alle öffentlichen Verkehrsmittel außer ICE gilt, in ihren Augen langfristig ein Umdenken bewirken. „Das war ein echter Verkaufsschlager.“

Auch auf die Debatte rund um die großen Beutegreifer Bär und Wolf kam sie zu sprechen. „Ich sehe das Thema sehr differenziert.“ Ein grundsätzliches Entnahme-Verbot hält Schäfer für wenig zielführend. Doch gibt sie zu bedenken, dass die Tiere teils große Strecken innerhalb kürzester Zeit zurücklegen können. Es sei also nicht zu verhindern, dass sie immer wieder auftauchen.