Felsen am Eibsee mit roter Farbe beschmiert

Erst in der Höllentalklamm. Jetzt am Eibsee. Wieder wurden Felsen mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter - oder auch mehrere - hat im Zeitraum zwischen dem 20. und 27. Juli mehrere Felsbrocken in der sogenannten Braxenbucht am Eibsee in Grainau mit Schriftzügen in roter Farbe beschmiert. Der Polizei zufolge fühlt sich der Täter wohl durch das immer stärker werdende Touristenaufkommen gestört. Ob die Tat in Zusammenhang mit den erst kürzlich festgestellten Schmierereien in der Höllentalklamm steht, sei unklar.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 88 21/91 70 zu melden.