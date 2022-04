Schlimmer Vorfall in Grainau: Auf Katze „Leni“ wurde mit Luftgewehr geschossen

Von: Christian Fellner

Teilen

Ein Fall für die Polizei ist der Anschlag auf die junge Katzendame Leni aus Grainau. © Friso Gentsch

Das Herrchen der eineinhalbjährigen Katze Leni dachte zunächst an eine Zecke, dann aber sah er, was wirklich passiert war: Der kleine Vierbeiner aus Grainau war von einem Luftgewehr getroffen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Grainau – In Grainau ist es am Wochenende zu einem unglaublichen Vorfall gekommen: Offenbar hat ein bisher Unbekannter mit einem Luftgewehr auf eine Katze angesetzt – und abgedrückt. Der Halter des Tieres bemerkte am Sonntagnachmittag, als die Katzendame „Leni“ daheim vorbeischaute, das etwas nicht stimmte. Zunächst ging der 42-Jährige, der in der Schmölz wohnt, davon aus, dass sich die Freigängerin eine Zecke eingefangen hatte.

Doch schnell wurde dem Mann klar, was wirklich geschehen sein muss: Es handelte sich um eine Schussverletzung. Umgehend fuhr er mit der eineinhalb Jahre alten Katze zu einem Tierarzt, der das Geschoss operativ entfernen konnte. Glücklicherweise geht es dem Tier den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei in Garmisch-Partenkirchen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Er muss sich in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, zugetragen haben. Bei der Waffe handelt es sich laut Polizeiangaben definitiv um ein Luftgewehr. Zudem könnte der Schütze auch im Umfeld des Ortsteils Schmölz zu finden sein. Hinweise an die Polizei unter 0 88 21/91 70.