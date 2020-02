Autofahrerin bringt Fahrradfahrer zu Sturz - der reagiert brutal

Eine Autofahrerin hat einen Fahrradfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht. Als sie dem gestürzten Mann zu Hilfe eilt, reagiert dieser brutal.

Grainau - Eine 22 Jahre alte Grainauerin wollte am Mittwoch-Vormittag mit ihrem Pkw von der Ausfahrt eines Campingresorts an der Schmölz nach rechts auf die Bundesstraße 23 in Richtung Garmisch-Partenkirchen einbiegen. Dabei übersah sie einen Radler, der auf dem Fahrradweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann, teilt die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mit.

Die Frau stieg sofort aus und wollte dem Verunglückten helfen. Als sie ihn jedoch erreichte, stand dieser auf und schlug der Grainauerin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Noch bevor die alarmierte Polizeistreife eintraf, machte sich der Mann aus dem Staub in Richtung Grainau. Augenzeugen bestätigten den Beamten den Vorfall.

Unfallopfer schlägt Autofahrerin unvermittelt ins Gesicht: Polizei bittet um Hinweise

Nun musste die Polizei nicht nur einen Verkehrsunfall aufnehmen, sondern ermittelt jetzt auch wegen Körperverletzung. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter 0 88 21/91 70. red

