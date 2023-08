Größter Glücksgriff beim Schafkopf geglückt: Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:10 Millionen

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Spektakuläre Partie: Peter Weißmann (r.) aus Grainau zieht in der Schafkopf-Runde mit (v. l.) Josef Bader, Lothar Abbrecher und Andreas Müller einen „Sie“. © privat

Peter Weißmann aus Grainau bekommt beim Schafkopfen ein Traumblatt auf die Hand – vier Ober und vier Unter. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler diese Karten-Kombination zieht, liegt bei 1:10 Millionen.

Grainau – Er hält das Blatt in der Hand, schaut erst einmal ganz ungläubig. Gibt’s denn das? Sind das wirklich vier Ober und vier Unter? Peter Weißmann zeigt seinen Schafkopf-Freunden Josef Bader, Lothar Abbrecher und Andreas Müller bei der privaten Kartl-Runde in Eisstockhütte in Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen voller Stolz, was ihm da ausgeteilt wurde. Die staunen ebenfalls nicht schlecht. Und wissen: Bei der nächsten Runde werden sie keine Chance gegen den 69-Jährigen haben. Denn Weißmann spielt einen „Sie“.

Das besondere Blatt aus vier Obern und vier Untern wird nun eingerahmt und aufgehängt. © privat

Beigebracht hat es ihm der Opa: Peter Weißmann aus Grainau spielt seit 54 Jahren regelmäßig Schafkopf

So heißt es, wenn man vier Ober und vier Unter auf der Hand hat. Es ist ein unbesiegbares Blatt. „Das kann keiner stechen“, erklärt Weißmann. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kombination an einen Mitspieler verteilt wird, liegt bei zirka 1:10 Millionen. „Ich spiele jetzt seit 54 Jahren“, sagt der Grainauer. „Natürlich liebäugelt man damit, dass man vielleicht irgendwann einen ,Sie‘ erwischt. Aber so selten, wie das vorkommt, hab’ ich eigentlich nie gedacht, dass ich das schaffe.“ Seine Spezl hatten das Glück jedenfalls noch nicht.

Schafkopfen - kurz erklärt Schafkopfen spielt man meist mit vier Spielern. Insgesamt gibt es 32 Karten in den Farben Schelle, Eichel, Gras und Herz. Jede Karte hat einen Punkte-Wert, der in Augen ausgedrückt wird (ein Ass/ die Sau hat zum Beispiel 11, ein König 4 Augen). Zählt man die Augen aller Karten zusammen, erhält man 120. Es gewinnt der Spieler, der mindestens 61 Augen macht.

Es gibt verschiedene Spielarten. Jeder Mitspieler erhält zu Beginn acht Karten. Die Spieler können mit den Worten „I dad“ ein Solospiel ansagen. Der Akteur, der im Uhrzeigersinn am nächsten zum Kartengeber sitzt, darf dann eine Karte ablegen. Die nachfolgenden Spieler dürfen dann ebenfalls ablegen, oder „weiter“ sagen, wenn sie kein gutes Blatt haben. Der Spieler, der die stärkste Karte ausspielt, setzt den Stich, gewinnt alle vier Karten, die in der Runde gespielt wurden. Ein mögliches Solo ist der „Wenz“, hier bilden immer die Unter die Trumpfkarten. Beliebt ist beim Schafkopfen auch das Sauspiel oder Rufspiel. Hier spielen immer zwei Personen zusammen. Derjenige, der das Spiel ansagt, kann eine Sau „rufen“, die er nicht selbst hat (zum Beispiel „Eichel-Sau“), aber er muss mindestens eine andere Karte dieser Farbe auf der Hand haben. Die gerufene „Sau“ muss auf den Tisch gelegt werden, wenn die entsprechende Farbe angespielt wird. Beim Sauspiel gibt es 14 Trümpfe, das sind die vier Ober, die vier Unter und alle Herzkarten. Ein Spieler darf eine Sau nicht „rufen“, wenn er in dieser Farbe nur einen Ober oder einen Unter auf der Hand hält, weil diese Karten die Sau stechen würden. Auch eine Herz-Sau kann nicht „gerufen“ werden. Eine weitere Möglichkeit ist, einen „Ramsch“ zu spielen. Hier geht es darum, Karten mit möglichst wenigen Augen zu sammeln.

Das bestmögliche Blatt ist der „Sie“ oder eine Stufe darunter das „Du“ (französisch „Tout“). Letzteres kann ein Spieler ansagen, wenn er glaubt, ein besonders gutes Blatt zu haben und er meint, dass die Gegenseite keinen Stich macht. Ein Stich der Gegner genügt und das Spiel ist verloren.

Auch Weißmann musste viele Jahrzehnte warten, bis sich für ihn der Traum eines jeden Schafkopfers erfüllte. Seit er 16 ist, kartelt er. Der Opa hat dem Grainauer damals das Spiel beigebracht. Da hatte er gerade seine Lehre im Hotel Badersee abgeschlossen. „Während meiner Bundeswehrzeit habe ich auch noch viel gespielt.“ Später, während er in verschiedenen Hotels tätig war – bis zu seinem Ruhestand arbeitete Weißmann unter anderem als Oberkellner im Eibsee-Hotel – kam er dann nicht mehr so oft dazu.

„Erst seit zwei, drei Jahren spiele ich wieder mehr.“ Zweimal die Woche, wenn es seine Zeit zulässt. Über die Fußball-Altherren-Mannschaft des SC Eibsee Grainau, für die Weißmann aufläuft, fand er zurück zu seinem Hobby. Die Sportsfreunde kommen immer freitags zum Schafkopfen zusammen. An einem weiteren Tag in der Woche trifft er sich in privater Runde.

Es gehört zur bayerischen Kultur und Lebensart: Schafkopfen bleibt ein beliebt

Der 69-Jährige, der im Ort lange einen Laden mit Jagdtrophäen und Tierpräparaten betrieb, den mittlerweile seine Tochter führt, hat unzählige Partien erlebt. Ab und zu tritt er auch bei Turnieren an. „Aber das ist eher selten.“ Früher konnten sich Schafkopfer auch noch häufiger in Gaststätten treffen. „In fast jeder Wirtschaft wurde gespielt. Aber das gibt es heute so auch nicht mehr“, bedauert Weißmann. Auch wenn in einigen Gaststätten auf dem Land Karten- und Brettspielrunden immer noch gerne gesehen sind.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Dazu haben in der Pandemie viele junge Menschen das traditionsreiche Kartenspiel, das zur bayerischen Kultur und Lebensart gehört, für sich entdeckt. Das Schafkopfen bleibt ein beliebter Zeitvertreib.

Glück allein reicht: Beim Schafkopfen braucht es auch Konzentration und Strategie

Weißmann bereitet das Spiel Spaß, weil es komplex ist. „Um zu gewinnen, braucht man nicht nur Glück.“ Fortuna an der Seite ist freilich schon vonnöten. „Aber man muss auch aufpassen und konzentriert sein“, betont der Grainauer. Wichtig ist außerdem, darauf zu achten, wie viele Augen (Punkte, Anm. der Redaktion) die Mitspieler haben. Sich zu überlegen, „welche gefährlichen, hochwertigen Karten die anderen vielleicht haben und welches Blatt man selbst zum Stechen braucht“.

Das beste Blatt seiner Kartenspiel-Karriere hat Weißmann gerade ausgespielt. Die acht „heiligen Karten“ kommen nun nicht mehr zum Einsatz. Sie werden eingerahmt und im Sportheim an die Wand gehängt, erzählt Abbrecher. So ist es Brauch. Damit jeder gleich sieht: Hier hat jemand beim Schafkopf einen „Sie“ geschafft. KATHARINA BRUMBAUER

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.