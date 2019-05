Grainau hat Probleme mit Garmischer Umfahrung: Jetzt wurde Dobrindt damit konfroniert

Der direkte Draht in die politische Schaltzentrale macht sich für Grainau in puncto Garmischer Umfahrung bezahlt. In vier zentralen Punkten soll der Gemeinde geholfen werden. Das versprach der ehemalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Bürgermeister Stephan Märkl.

Grainau– Seit 2002 sitzt Alexander Dobrindt im Deutschen Bundestag. In den zurückliegenden 17 Jahren hat sich der ehemals blasse Provinzpolitiker aus Peißenberg zum einflussreichen, redegewandten Netzwerker entwickelt. Wer den 48-Jährigen an seiner Seite weiß, verfügt über den direkten Draht in höchste Regierungskreise.

Stephan Märkl, der Grainauer Bürgermeister, ist so jemand. Er hat wegen der Garmischer Umfahrung, die im westlichen Bereich auf Grainauer Flur verläuft, in vier zentralen Fragen schlimme Bauchschmerzen. Medizinmann Dobrindt aus Berlin verpasste ihm nun bei einem Ortstermin die passende Arznei. „Ich kenne ja noch ein, zwei Leute im Verkehrsministerium“, sagte der CSU-Landesgruppenchef sichtlich gelassen. „Daher werden wir mit Nachdruck dafür sorgen, dass wir zügig die Finanzmittel bekommen.“

Eine Botschaft des ehemaligen Bundesverkehrsministers, die sein Parteifreund Märkl gerne hört. Vier Punkte sind es, die aus Grainauer Sicht dringend geklärt werden müssen. Da ist beispielsweise im westlichen Einschleifungsbereich jenseits der Loisach die B23. Die wird nach Fertigstellung der Garmischer Umfahrung und des Kramertunnels auf eine Gemeindeverbindungsstraße zurückgestuft. Das heißt: Für diese 600-Meter-Trasse Richtung Gewerbegebiet ist künftig Grainau zuständig. Das Problem: Darauf befinden sich zwei Brücken – eine über den Hammersbach, eine über die Degernlaine (halbe-halbe mit Garmisch-Partenkirchen). „Wenn wir die mal sanieren müssen, dann geht’s in die Millionen“, schwant dem Bürgermeister Übles.

Die Angst vor dem Finanzkollaps konnte ihm Dobrindt nehmen. Der Spitzenpolitiker kam übrigens nicht alleine nach Grainau: Mit von der Partie waren auch seine beiden Parteifreunde und Landtagsabgeordneten Harald Kühn und Martin Bachhuber sowie Uwe Fritsch, Chef des Staatlichen Bauamts Weilheim, samt Sachgebietsleiterin Nadine Heiß.

Sie stellten nach einem Gespräch im Rathaus dem besorgten Märkl in Aussicht, dass die beiden ohnehin schon stark frequentierten Brücken im Zuge des Umfahrungsprojekts generalsaniert werden. „Es wird eine in Schuss gebrachte Straße übergeben“, versprach Dobrindt. „Dann haben wir wenigstens 20 Jahre Ruhe“, meint wiederum Märkl gegenüber dem Tagblatt. Doch was kommt dann? Hier erhofft sich der Rathauschef für seine Nachfolger die Unterstützung des großen Nachbarn. Schließlich sei es eine Garmischer Umfahrung.

Schnelle Hilfe wurde Märkl bei der neuen Zufahrt nach Obergrainau (Schmölzer Berg) signalisiert. Da künftig die Fahrzeuge, die dorthin abbiegen wollen, nicht mehr aus Süden, sondern aus Nordwesten kommen, wird’s für lange Vehikel aufgrund des spitzen Winkels brenzlig. Das haben auch die Straßenbau-Experten erkannt. Nun präsentierten sie dem Bürgermeister die überarbeiteten Pläne, die in dem neuralgischen Bereich eine sogenannte Schleppkurve vorsehen.

Der dritte Punkt, der zu Grainauer Bauchschmerzen führt, ist der 20-Kilometer-Radweg zwischen Garmisch-Partenkirchen und der Landesgrenze, der ausgerechnet in Grainau eine 1000-Meter-Lücke aufweist. Hier solle in puncto Topografie in Form einer Machbarkeitsstudie geprüft werden, ob dieses Teilstück zwischen Schmölz und Ortsausgang Richtung Griesen geschlossen werden kann, signalisierte Dobrindt.

Der vierte und letzte Punkt, der Märkl unter den Nägeln brennt: der fehlende Übergang für Radfahrer und Fußgänger über die B23 von Grainau auf die Kramerseite (Herrgottschrofen). Auch in dieser Angelegenheit soll geholfen werden. „Ein guter Tag für Grainau“, fasste es Abgeordneter Bachhuber treffend zusammen.

Alexander Dobrindt wiederum reist mit dem guten Gefühl nach Berlin, Sorgen und Nöte einer kleinen Kommune behoben zu haben. Sauer stößt ihm allerdings der latente Vorwurf auf, er habe in der Vergangenheit nur Verkehrsprojekte in seinem Wahlkreis angeschoben. „Das ist schlichtweg ungerechtfertigt“, meint der Spitzenpolitiker. „Ich habe nur das nachgeholt, was lange Zeit versäumt worden ist.“