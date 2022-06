Bei über 30 Grad: Hund wird in praller Sonne stundenlang in Wohnmobil eingesperrt - Passant hört sein Bellen

Von: Manuela Schauer

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde der Hund im Wohnmobil eingesperrt. (Symbolfoto) © Martin Gerten (dpa

Ein Hund steckte am Samstag in Grainau in Lebensgefahr. Seine Besitzerin hatte ihn über drei Stunden lang bei Hitze im Wohnmobil eingesperrt. Kein Einzelfall.

Grainau - Er bellte und heulte – bis glücklicherweise jemand auf die lebensbedrohliche Lage des Hundes aufmerksam wurde. Der Vierbeiner war am Samstagnachmittag über drei Stunden lang in einem Wohnmobil einer 30-Jährigen aus Lübeck gefangen. Dieses stand bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Parkplatz am Zugspitzbahnhof am Eibsee – und zwar in praller Sonne. Der Retter informierte umgehend die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen.

Diese schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um das Tier zu befreien und mit Wasser zu versorgen. Erst vor kurzem hatte sich ein ähnlicher Fall in Mittenwald ereignet – dieser endete jedoch tödlich für den Hund. Ein 88-Jähriger war zu einer Wanderung aufgebrochen und ließ seinen Vierbeiner bei 30 Grad im Auto zurück. mas