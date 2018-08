Massive Felsstürze befürchtet: Über dem Höllentalgletscher lauert Gefahr

Grainau – Günter Durner ist Bergführer aus Leidenschaft. Er begleitet Naturliebhaber hoch ins Gebirge. Besonders gern wird er für den Aufstieg zur Zugspitze durchs Höllental gebucht. Um die 20 Gruppen führt er jährlich auf Deutschlands höchsten Berg. Dabei muss er eine Stelle überwinden, die ihm seit geraumer Zeit arge Bauchschmerzen bereitet – der Höllentalgletscher. Bislang war dort die kritischste Stelle die sogenannte „Randkluft“. Ein Spalt, der sich zwischen Gletscher und Klettersteig auftut und jährlich breiter wird. Querspalten unter der täglich dünner werdenden Restschneedecke bergen ein weiteres Risiko für Bergsteiger. Für Durner nichts Neues. Er kennt jeden Fleck fast auswendig.

Doch seit Neuestem gilt seine Aufmerksamkeit einer ganz andere Stelle: Aufgrund des „extrem starken Rückgangs des Höllentalgletschers ist die Seitenmoräne, ein Schotterfeld, am nördlichen Hang in Bewegung“, sagt Durner. Das bedeutet, dass das Fundament des Eises abtaut und der gesamte Hang auf etwa 500 bis 800 Meter Breite über 200 Höhenmeter abrutscht. Genau an diesem Hang liegt der Zustieg zum Gletscher – und darüber schwebt das Damoklesschwert. „Oberhalb der Spur befinden sich jetzt VW-Bus große Felsbrocken, die jederzeit abrutschen können“, sagt Durner. Die Folgen wären verheerend. Die Steine würden im 40 Grad steilen Schotterfeld zu tödlichen Geschossen werden. „Da gibt es für Bergsteiger kein Entkommen mehr“, mahnt der Bergführer. „Ich hoffe nur, dass keiner jemals von einem Felsbrocken erschlagen wird.“ Eine Katastrophe, zumal der Aufstieg über das Höllental zur Zugspitze unheimlich begehrt ist. „An Spitzentagen sind hunderte Alpinisten gleichzeitig unterwegs.“ Im Gänsemarsch gehen dann ganze Kolonnen auf den höchsten Berg Deutschlands.