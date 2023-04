Tourist findet unverpackt über 1000 Euro auf einem Weg - und verhält sich vorbildlich

Von: Manuela Schauer

Das Geld lag offen auf dem Weg herum. (symbolbild) © Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Eine ehrliche Haut: Ein Mann hat in Grainau einen großen Geldbetrag gefunden. Er bereicherte sich aber nicht selbst.

Grainau - So etwas passiert einem auch nicht alle Tage: Auf jeden Fall dürfte ein Tourist am Freitagnachmittag ungläubig dreingeschaut haben. Denn als er gegen 15 Uhr im Bereich des Baderseeweges in Grainau unterwegs gewesen war, hat er Bargeld gefunden – und zwar einen beträchtlichen Betrag. Offen und unverpackt lagen 1050 Euro auf der Straße herum.

Doch der Entdecker agierte vorbildlich. Anstatt sich selbst zu bereichern, suchte er die Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen auf, um dort seinen Fund zu melden und das Geld abzugeben. Ob der Eigentümer das stolze Sümmchen schon vermisst, ist unklar. Bei der Polizei gemeldet hat er sich jedenfalls noch nicht.

Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0 88 21/91 70 entgegen.